Primes du secteur public: pas si ficelées que ça, disent la CSQ et la CSN

MONTRÉAL — Le prolongement de certaines primes versées aux travailleurs du secteur public pour six mois serait loin d’être ficelé, affirment mardi la CSQ et la CSN.

Lundi soir, l’Alliance du personnel professionnel et technique dans la santé et les services sociaux (APTS) a annoncé qu’elle s’était entendue in extremis avec Québec sur le prolongement pour six mois de trois primes qui venaient à échéance le 30 mars.

Il s’agit des primes versées aux psychologues, aux travailleurs en hébergement et soins de longue durée — qui concerne notamment les préposés aux bénéficiaires — ainsi qu’aux salariés qui travaillent auprès d’une clientèle ayant des troubles graves du comportement.

Or, selon l’interprétation qu’en font mardi la CSQ et la CSN, tout ne serait pas si clair.

La CSQ affirme que la prime pour les ouvriers spécialisés est bel et bien reconduite pour une période de six mois. Toutefois, pour les trois primes mentionnées par l’APTS, le prolongement pour six mois serait plutôt «conditionnel à la perspective d’une entente globale» sur le renouvellement des conventions collectives.

Et de telles conditions sont loin de faire l’affaire des deux plus grandes organisations syndicales des secteurs public et parapublic.

La CSN souligne cependant que le Conseil du trésor s’est engagé à ne pas mettre fin à ces primes à compter du 30 mars. Dans les faits, ces primes se trouvent donc à être prolongées, mais pour une période indéterminée, selon l’interprétation qu’elle en fait.

Tard lundi soir, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, avait confirmé avoir «contacté tous les syndicats pour leur indiquer que nous étions disposés à prolonger les primes qui devaient arriver à échéance aujourd’hui pour les six prochains mois et que nous souhaitions en discuter avec eux».

Les primes

La prime versée à ceux qui travaillent en soins de longue durée est de 180 $ pour chaque bloc de 750 heures.

La prime versée aux psychologues va de 6,7 à 9,6 pour cent.

La prime versée aux salariés qui travaillent avec une clientèle ayant des troubles graves du comportement est de 295 $ ou 360 $ pour un bloc de 500 heures.

Par ailleurs, les discussions se poursuivent quant au renouvellement des conventions collectives 2015-2020, qui viennent à échéance le 31 mars. Les primes arrivaient à échéance la veille.