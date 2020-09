Primes prolongées pour 1 mois pour les pharmaciens d’établissements de santé

MONTRÉAL — C’est au tour des pharmaciens d’hôpitaux de s’inquiéter quant à des primes qui leur sont versées, qui arrivaient à échéance et qui viennent d’être prolongées, mais pour un mois seulement.

Qui plus est, la négociation de leur convention collective n’est même pas commencée avec Québec.

Ils sont 1700 pharmaciens dans les établissements de santé du Québec — centres hospitaliers, CHSLD et autres — qui ont une formation plus poussée que leurs pairs des pharmacies privées, puisque leur travail est plus complexe, avec la chimiothérapie et les médicaments injectables, notamment.

Ces pharmaciens d’établissements de santé touchent diverses primes, qui représentent de 20 à 50 % de leur salaire. Ces primes varient selon la région. Elles compensent aussi pour l’allongement de leur semaine de travail de 36,25 à 40 heures. Et elles compensent également pour l’enseignement qui doit être fait aux résidents.

Or, ces primes arrivaient à échéance le 30 mars. Elles avaient été prolongées pour six mois, soit jusqu’au 30 septembre, comme celles du secteur public. Mais contrairement au secteur public, qui vient de voir ses primes prolongées pour la durée de la négociation des conventions collectives, les pharmaciens d’établissements ont vu les leurs prolongées d’un mois seulement, jusqu’à la fin d’octobre.

En entrevue avec La Presse Canadienne, la directrice générale de l’Association des pharmaciens des établissements de santé, Linda Vaillant, s’est dite «assez fâchée» et insultée pour ses membres.