Priorités des Américains: l’économie surpasse la gestion du virus, révèle un sondage

WASHINGTON — À l’approche d’une année critique d’élections de mi-mandat, les principales préoccupations politiques des Américains évoluent d’une manière qui suggère que les démocrates sont confrontés à des défis considérables pour maintenir leur contrôle sur le Congrès.

Un sondage de l’Associated Press et du NORC Center for Public Affairs Research révèle que la gestion de la pandémie de COVID-19, autrefois un enjeu qui favorisait fortement le président Joe Biden et ses collègues démocrates, commence à prendre moins de place dans l’esprit des Américains. La COVID-19 est de plus en plus éclipsée par les inquiétudes concernant l’économie et les finances personnelles – en particulier l’inflation – qui sont des sujets qui pourraient faire progresser les républicains.

Seulement 37 % des Américains mentionnent la COVID-19 comme l’une de leurs cinq principales priorités sur lesquelles le gouvernement doit travailler en 2022, par rapport à 53 % qui ont déclaré qu’il s’agissait d’une priorité de premier plan à la même époque il y a un an. L’économie a dépassé la pandémie dans la question ouverte, 68 % des personnes interrogées la mentionnant d’une manière ou d’une autre comme l’une des principales préoccupations de 2022. Un pourcentage similaire a indiqué la même chose l’année dernière, mais les mentions de l’inflation sont beaucoup plus élevées maintenant : 14 % cette année, comparativement à moins de 1 % l’année dernière.

Les prix à la consommation ont bondi de 6,8 % pour les 12 mois se terminant en novembre, un sommet en près de quatre décennies. Pendant ce temps, environ deux fois plus d’Américains mentionnent désormais les finances de leur ménage, à savoir le coût de la vie, comme priorité gouvernementale, 24 % contre 12 % l’année dernière.

Le sondage a été mené début décembre, lorsque les inquiétudes concernant le virus augmentaient alors qu’Omicron s’installait dans le pays, mais avant qu’il ne déclenche un nombre record de cas, submergeant les sites de test et les hôpitaux et bouleversant les projets de voyage. Pourtant, lors de récents entretiens de suivi avec des participants, y compris certains qui s’étaient identifiés comme démocrates, beaucoup ont déclaré que ces développements n’avaient pas ébranlé leur point de vue.

«Si nous disons quelque chose du genre « Attendons que la pandémie s’apaise », eh bien, ce fichu virus a une capacité illimitée de muter», a déclaré Mary Small, une entrepreneure en recherche pharmaceutique de 65 ans de Downingtown, en Pennsylvanie, qui espère que les efforts visant à promouvoir la sécurité des armes à feu occuperont le devant de la scène lors des élections de novembre, y compris la course dans son État pour un siège vacant au Sénat. «Nous n’en aurons peut-être jamais fini avec cela», a-t-elle ajouté.

Ce sentiment reflète le défi pour les démocrates au début de l’année électorale. Le parti a remporté la Maison-Blanche et le contrôle du Congrès en 2020 avec l’engagement de gérer la pandémie avec plus de compétence que l’administration Trump. Après avoir initialement obtenu des notes élevées – environ 70 % ont approuvé la gestion de la pandémie par le président Biden de la fin février à la mi-juillet – la persistance du virus a sapé le message du nouveau président.

Les responsables de l’administration reconnaissent que la population est de plus en plus lassée de la COVID-19.

«La fatigue pandémique est réelle, et nous la ressentons tous à un moment donné, a déclaré l’administrateur de la santé publique des États-Unis, Vivek Murthy, dans une entrevue. En tant que médecin, je l’ai certainement vu avec mes patients au fil des ans. Lorsque vous êtes fatigué et abattu par un problème de santé – qu’il s’agisse d’un problème de santé personnel ou d’un défi de santé publique plus large – cela peut conduire à un désengagement.»

La Maison-Blanche a déclaré que le déclin de la COVID-19 en tant que préoccupation prédominante souligne en fait son succès dans le déploiement de mesures préventives, y compris des vaccins. Il fait valoir que la nervosité économique maintenant exacerbée par la pandémie finira par s’atténuer.

Pourtant, les démocrates jonglant probablement avec l’idée de faire campagne sur une victoire face au virus, les autres problèmes qui retiennent l’attention des électeurs posent des maux de tête politiques plus immédiats.

Le journaliste Zeke Miller de l’Associated Press a contribué à cet article.

Le sondage a été mené auprès de 1089 adultes du 2 au 7 décembre à l’aide d’un échantillon du panel AmeriSpeak, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,1 %.