Privé ou public? Le sempiternel débat sur la santé refait surface

OTTAWA — La pandémie de COVID-19 a grandement dévoilé les faiblesses du système universel de santé au Canada.

Selon certains experts, elle a toutefois permis de résoudre certains problèmes en contraignant les autorités à adopter davantage des services de soin virtuels.

La présidente de l’Association médicale canadienne, la Dre Katharine Smart, dit que la pandémie a aussi permis de sensibiliser la population «sur la fragilité du système actuel».

«Si les gens comprennent bien la grande importance d’un système de santé fonctionnel, ils constatent aussi ses fondations sont en train de se fissurer», ajoute-t-elle.

Comment réparer ces fissures? Les principaux partis fédéraux promettent diverses mesures pour améliorer les soins: instauration de l’assurance médicaments, embauche de médecins, augmentation des transferts fédéraux en matière de santé aux provinces…

Personne ne conteste que le système a besoin de plus d’argent, mais les avis divergent sur la provenance de ces investissements nécessaires.

La Dre Smart dit que les Canadiens «se font des illusions» s’ils croient que les soins de santé sont entièrement publics, mais la réalité est que le système est déjà un mélange de privé et de public. La plupart des cliniques médicales et des cabinets médicaux, et même certains hôpitaux, sont des entreprises privées, dont les honoraires sont payés par les régimes publics de santé.

Mais les régimes publics ne couvrent pas tout, et les Canadiens paient de leur poche pour des choses comme les examens de la vue, la physiothérapie, les soins dentaires, certains traitements de santé mentale et les médicaments sur ordonnance. En 2019, 30 % des 266 milliards $ dépensés en soins de santé étaient financés par le secteur privé.

Au cours de la course à la direction du Parti conservateur, Erin O’Toole avait vanté la synergie possible entre le privé et le public pour relever le système de soins au Canada.

Cette semaine, il a laissé entendre que les provinces pourraient privatiser plus de services en santé s’il devenait premier ministre du Canada. Lesquels ? Le chef conservateur a refusé de répondre, se contenant de dire qu’il appuyait «à 100 % [un] système de santé public et universel». Son intention est d’augmenter les transferts fédéraux et de laisser les provinces décider pour elles-mêmes.

«Si la Saskatchewan, l’Alberta, l’Ontario ou le Québec veulent innover pour offrir de meilleurs soins de santé, j’appuie cela, a-t-il déclaré lundi. Pourquoi? Parce que cela donne plus de choix aux Canadiens. Plus les Canadiens ont de choix en matière de soins de santé, mieux c’est.»

Le chef libéral Justin Trudeau a accusé vendredi son adversaire de vouloir favoriser les riches. Selon lui, le choix offert par les conservateurs est de permettre aux riches de payer afin d’éviter les listes d’attente et d’obtenir des services privés.

«Les politiciens conservateurs, comme [le premier ministre de la Saskatchewan] Scott Moe, comme Erin O’Toole, sont tout à fait d’accord avec un système de santé pour les riches et un système de santé pour tout le monde, mais je ne suis pas d’accord avec ça et je sais que les Canadiens sont pas d’accord avec ça», a déclaré M. Trudeau.

Un professeur de politique de santé publique de l’Université de Toronto, Shoo Lee, co-auteur d’un article publié en février sur le sujet, ne croit pas que le privé améliorait l’accessibilité ou la qualité des soins offerts.

Selon lui, des services de santé privés à but lucratif détournent une partie du financement vers la quête du profit. En bout de piste, ils coûtent plus cher.

Un réseau virtuel

La Dre Stuart avance que le réseau public peut être innovant sans faire payer les patients, s’il est correctement financé.

Les soins virtuels font partie des innovations rendues nécessaires par la pandémie. Le Pr Lee juge que cela pourrait avoir des répercussions à long terme sur la prestation de soins de santé globale.

Les médecins de la plupart des provinces peuvent désormais être payés pour des visites de cabinets virtuels et des appels téléphoniques. Avant la pandémie, ces services n’étaient pas rémunérés. Le Pr Lee croit qu’il n’est pas nécessaire que toutes les consultations médicales se fassent en personne. Les renouvellements d’ordonnances, par exemple, ne nécessitent souvent guère plus qu’une conversation, et les soins virtuels permettent que cela se produise plus efficacement.

La Dre Smart soutient que les soins virtuels peuvent permettre un plus grand accès pour les gens habitant des endroits où certains spécialistes n’existent pas ou sont rares. Elle souhaite une forme de reconnaissance des diplômes nationaux afin qu’un médecin pratiquant dans une province puisse fournir des services virtuels à un patient vivant dans une autre.