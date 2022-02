Prix des maisons: baisse moyenne de 8,2 % après des inondations dans une communauté

MONTRÉAL — Le prix des maisons baisse d’environ 8,2 % dans les communautés touchées par des inondations dans les mois qui suivent ces catastrophes, selon une nouvelle étude qui note également une baisse importante des maisons mises en vente dans ces villes.

L’étude «Nager sur place», du Centre Intact d’adaptation au climat (CIAC), affilié à l’Université de Waterloo, s’est penchée sur l’impact des inondations sur le marché de l’habitation.

«C’est la première fois qu’on utilise des données réelles pour illustrer les impacts des inondations sur le marché immobilier. Ce n’est pas des scénarios, ce sont de vrais résultats», a expliqué Joanna Eyquem, directrice des programmes d’adaptation aux changements climatiques du CIAC.

En étudiant six villes qui ont vécu des inondations majeures dans les dernières années, les chercheurs concluent que les inondations abaissent le prix de vente moyen des maisons, augmentent le nombre moyen de jours sur le marché avant la vente et réduisent le nombre moyen de maisons sur le marché.

Pour déterminer quels effets étaient uniquement attribuables aux inondations, les chercheurs ont comparé le marché immobilier des communautés inondées avec des collectivités témoins avoisinantes.

Ainsi, après les inondations du printemps 2017, le prix moyen des maisons vendues a diminué de 24 % à Gatineau. Dans la collectivité «témoin», le prix des maisons avait diminué de 7 %.

Les chercheurs concluent donc que les inondations ont fait chuter le prix des maisons de 17 % à Gatineau en 2017.

La perte de valeur moyenne dans les six villes étudiées est de 8,2 %, un chiffre qui ne représente seulement qu’un avant-goût de ce qui attend les propriétaires de maison au Canada, selon Joanna Eyquem.

«En Europe, certaines banques travaillent avec des scénarios qui vont jusqu’à 45 % de réduction de valeur dans des zones à haut risque d’inondations», indique la chercheuse en précisant que les changements climatiques continueront à nuire au marché de l’habitation.

L’étude du CIAC montre également une réduction de 44,3 % du nombre de maisons mises en vente dans les six mois après une inondation majeure dans une communauté.

Se renseigner avant d’acheter

Le Centre Intact d’adaptation au climat suggère aux futurs acheteurs de consulter les cartes de zones inondables avant d’acheter une propriété. Certaines administrations municipales mettent ces cartes à la disposition des citoyens, «mais il faut savoir les trouver», ce qui est parfois compliqué, selon Joanna Eyquem.

Non seulement les cartes de zones inondables peuvent être difficiles à trouver, mais souvent, elles sont aussi désuètes.

Un récent rapport commandé par Sécurité publique Canada au Conseil des académies canadiennes indique en effet que les gouvernements canadiens prennent souvent des décisions basées sur des cartes d’inondation obsolètes.

«Oui c’est un gros problème au Canada, on est vraiment en retard», souligne la chercheuse Joanna Eyquem.

Créer un système de cotation des risques comme aux États-Unis

Les chercheurs du Centre Intact d’adaptation au climat suggèrent aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux de concevoir un système de cotation des risques d’inondation pour toutes les propriétés comme le système Flood Factor qui existe aux États-Unis.

Sur le site internet de Flood Factor, il est possible d’obtenir gratuitement une cote du risque d’inondation, qui varie de 1 à 10, pour environ 142 millions d’adresses américaines.

«Un système de ce genre au Canada motiverait les propriétaires obtenant une cote défavorable à protéger leur résidence contre les risques d’inondation», selon les auteurs de l’étude qui écrivent par ailleurs que cette cote pourrait «être ajoutée aux annonces immobilières».

Protéger les milieux naturels

L’une des façons de limiter les inondations et les conséquences économiques qui s’ensuivent serait «d’élaborer et appliquer des lignes directrices et des normes visant la conservation et la restauration des infrastructures naturelles», souligne le rapport.

Les forêts, les prairies, les milieux humides constituent des barrières importantes pour contrer les inondations.

Le CIAC souligne qu’une étude conjointe du Centre Intact et du Bureau d’assurance du Canada montre que la conservation des milieux humides permet de réduire de 40 % les coûts des dommages attribuables aux inondations.