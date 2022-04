Prix du carburant aux É.-U.: des républicains blâment l’arrêt du projet Keystone XL

WASHINGTON — Les républicains ressuscitent le projet d’expansion du pipeline Keystone XL, mort depuis un peu plus d’un an, dans le but de blâmer le président Joe Biden pour la flambée des prix de l’essence.

Le projet transfrontalier controversé, annulé par le président Biden au tout premier jour de son mandat, joue un rôle de premier plan dans une audience du Congrès, au Capitole.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale, H.R. McMaster, a déclaré que cette décision s’avérait coûteuse à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

M. McMaster a dit aux membres du comité de l’énergie de la Chambre que les politiques de l’administration Biden sur les combustibles fossiles vont à contre-courant.

Il dit que M. Biden a mis fin à un projet qui aurait fourni un moyen à faible impact d’augmenter les importations de pétrole et de gaz du Canada.

La Maison-Blanche a jusqu’à présent refusé de confirmer un reportage du Wall Street Journal selon lequel l’administration étudie les moyens d’augmenter les importations d’énergie du nord de la frontière.