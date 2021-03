Prix Huy-Hao-Dao à des étudiants méritants de 2e cycle de l’Université de Sherbrooke

SHERBROOKE, Qc — L’Université de Sherbrooke annonce l’attribution d’un prix en hommage à l’un de ses anciens chercheurs, Huy Hao Dao, qui semble avoir été le premier médecin à avoir succombé à la COVID-19 au Québec.

Le Dr Dao, qui était âgé de 45 ans, avait entrepris une carrière de pharmacien avant de s’inscrire à la Faculté de médecine et de devenir un spécialiste en santé publique et en prévention. Peu avant sa mort survenue en avril 2020, il s’attardait à localiser les personnes infectées par le coronavirus et à tenter de savoir comment elles avaient attrapé la maladie.

Il travaillait pour la santé publique de la Montérégie de même qu’au sein de l’équipe de santé communautaire de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.

La création du prix Huy-Hao-Dao permettra de souligner l’innovation en recherche d’un étudiant inscrit à un programme de recherche de maîtrise ou de doctorat offert par l’Université de Sherbrooke rejoignant les grandes préoccupations de justice sociale.

Les collègues du Dr Dao affirment qu’il démontrait toujours une grande sensibilité pour les personnes vulnérables.