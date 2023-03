Prix Killam: 5 chercheurs canadiens récompensés avec une bourse de 100 000 $ chacun

Cinq chercheurs canadiens de divers domaines reçoivent 100 000 $ chacun pour leurs réalisations novatrices.

Le Conseil national de recherches du Canada a annoncé mercredi les lauréats annuels du prix Killam dans différentes catégories: sciences de la santé, sciences naturelles, sciences sociales, génie et sciences humaines.

Charles M. Morin, professeur de psychologie à l’Université Laval, est récompensé pour sa découverte selon laquelle la thérapie cognitivo-comportementale est aussi efficace que les médicaments pour traiter l’insomnie à court terme.

Charles M. Morin soutient que la privation chronique de sommeil est de plus en plus reconnue comme un facteur de risque d’anxiété et de dépression ainsi que d’hypertension artérielle.

Il y a 30 ans, lorsque le professeur Morin a commencé ses recherches, les médicaments étaient le seul traitement contre l’insomnie; il n’y avait pas d’alternative disponible.

Il a commencé par un programme qui impliquait de six à dix visites avec un psychologue ou un conseiller en santé mentale. Bien que certaines de ces informations soient désormais disponibles en ligne ou via des applications, Charles M. Morin soutient que le suivi personnel ou la thérapie sont les meilleurs.

Cependant, la plupart des gens n’ont pas accès à un psychologue, car ces soins ne sont pas universellement couverts, alors que les pertes de productivité, comme l’absentéisme au travail et les accidents impliquant un manque de sommeil, coûtent plus cher au système global.

Le professeur Morin a récemment reçu une subvention des National Institutes of Health aux États-Unis pour une étude visant à déterminer qui seraient les meilleurs candidats pour la thérapie cognitivo-comportementale par rapport aux médicaments.

Les autres lauréats du prix Killam sont Praveen Jain, professeur de génie électrique et informatique à l’Université Queen’s, en Ontario. Il a été reconnu pour une technologie qui aide à contrôler la quantité d’électricité qui circule pour différents appareils et comment elle peut être utilisée pour économiser de l’énergie pour divers systèmes, y compris ceux applicables à l’espace, aux télécommunications et aux énergies renouvelables.

Un autre chercheur de l’Ontario, Ajay Heble, de l’Université de Guelph, est cité pour son rôle dans l’établissement du domaine universitaire des études critiques de l’improvisation par la musique et d’autres formes comme modèle de changement social grâce à des partenariats avec des groupes communautaires.

Deux chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) ont remporté le prix Killam, dont Pieter Cullis, qui a travaillé sur une technologie pour l’administration ciblée de cinq médicaments récemment approuvés pour le cancer et les thérapies géniques ainsi que des vaccins. Ils comprenaient le vaccin COVID-19 Comirnaty, développé par Pfizer-BioNTech et livré à des milliards de personnes dans le monde pendant la pandémie de coronavirus.

Sarah Otto, biologiste de l’évolution à l’UBC, a mis au point plusieurs modèles mathématiques pour comprendre comment et pourquoi la reproduction sexuée se produit dans la nature. Mme Otto a également codirigé le groupe de modélisation COVID-19 en Colombie-Britannique pour montrer l’impact de la pandémie et sa progression prévue.

Le Conseil national de recherches du Canada signale que le programme national Killam, financé par des fonds privés, a jusqu’ici distribué plus de 500 millions $ pour l’enseignement supérieur au Canada.