Prix Nobel: David Card croyait qu’il s’agissait d’une blague

Lorsque le téléphone a sonné vers 2 heures du matin pour annoncer à David Card qu’il avait remporté le prix Nobel d’économie, l’économiste né au Canada a pensé qu’il s’agissait d’une blague.

Mais quand il a vu le téléphone afficher un numéro suédois, il a pensé que ce n’était peut-être pas un canular après tout.

«J’ai un vieil ami que j’ai rencontré en classe d’anglais de neuvième année», a-t-il déclaré avec un petit rire lors d’une conférence de presse lundi.

«Quand le professeur lui a lancé un livre, il m’a frappé par accident. C’est le genre de gars qui ferait ce coup.»

Né à Guelph, en Ontario, l’homme de 65 ans a reçu la moitié du prix, tandis que l’autre moitié a été partagée par Joshua Angrist du Massachusetts Institute of Technology et Guido Imbens, 58 ans, un Néerlandais de l’Université de Stanford.

David Card, de l’Université de Californie à Berkeley, est reconnue pour ses recherches pionnières sur les impacts du salaire minimum, de l’immigration et de l’éducation sur le marché du travail. Il est le premier Canadien cette année à remporter un prix Nobel.

Joshua Angrist et Guido Imbens sont reconnus pour résoudre les problèmes méthodologiques qui permettent aux économistes de tirer des conclusions solides sur les causes et les effets, même lorsqu’ils ne peuvent pas mener des études selon des méthodes scientifiques strictes.

L’Académie royale des sciences de Suède a déclaré que les trois universitaires «ont complètement remodelé le travail empirique en sciences économiques».

« Les études de Card sur les questions fondamentales pour la société et les contributions méthodologiques d’Angrist et d’Imbens ont montré que les expériences naturelles sont une riche source de connaissances », a déclaré Peter Fredriksson, président du comité du prix des sciences économiques.

« Leurs recherches ont considérablement amélioré notre capacité à répondre aux questions causales clés, ce qui a été très bénéfique pour la société. »

David Card a effectué des recherches en utilisant des restaurants dans le New Jersey et dans l’est de la Pennsylvanie pour mesurer les effets de l’augmentation du salaire minimum.

Lui et son défunt partenaire de recherche Alan Krueger ont découvert qu’une augmentation du salaire minimum horaire n’affectait pas l’emploi, remettant en cause les connaissances conventionnelles selon lesquelles une augmentation du salaire minimum entraînerait une diminution des embauches.

Le prix semblait doux-amer car Alan Krueger est décédé en 2019. David Card lui a rendu hommage.

«Je dois vraiment mentionner Alan Krueger, qui était mon co-auteur pour de nombreux articles, y compris celui sur le salaire minimum cité par le comité Nobel », a déclaré David Card.

«Et je suis sûr que si Alan était toujours avec nous, il aurait partagé ce prix avec moi. Je pense que je dois en parler.»

Il a également reconnu ceux qui l’ont aidé.

«J’ai l’impression que ma carrière a grandement bénéficié de l’apport de plusieurs personnes», a déclaré le Canadien.

«Mes professeurs, mes élèves, mes collègues, le soutien de ma femme, donc, tant de personnes m’ont aidé tout au long du processus que je ne suis pas tout à fait sûr que je devrais être la seule personne à recevoir un prix.»

Le travail de David Card sur le salaire minimum est l’une des expériences naturelles les plus connues en économie. Le problème avec de telles expériences est qu’il peut être difficile d’isoler la cause et l’effet. Les expériences naturelles sont des études basées sur l’observation de données du monde réel.

Il a déclaré que lui et son co-auteur Alan Krueger étaient confrontés à l’incrédulité d’autres économistes au sujet de leurs conclusions.

«À l’époque, les conclusions étaient quelque peu controversées. De nombreux économistes étaient sceptiques quant à nos résultats», a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il ajouté, la recherche se construit lentement.

«Le marché du travail ou tout phénomène économique est en constante évolution.»

Une recherche particulière peut avoir une certaine influence, mais il faut «de très nombreuses années» et repenser à la façon dont ces preuves confirment ou contredisent les connaissances existantes, a-t-il déclaré.

Il conseille aux étudiants de ne pas abandonner si les résultats ne sont pas pleinement et immédiatement appréciés.

«Van Gogh n’a jamais vendu de tableaux de sa vie», a déclaré David Card.