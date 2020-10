Prix Nobel d’économie à Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson, des États-Unis

STOCKHOLM — Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson, tous deux des États-Unis, sont les récipiendaires du prix Nobel d’économie 2020.

L’annonce a été faite lundi à Stockholm par Goran Hansson, secrétaire général de l’Académie royale des sciences de Suède.

Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson remportent le prix Nobel pour leurs travaux sur la théorie des enchères et leurs inventions en cette matière au bénéfice des vendeurs et des acheteurs.

Les deux économistes de l’Université Stanford, en Californie, se partageront une bourse de 1,1 million $ US.