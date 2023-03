Problèmes d’enregistrement des passagers de Lufthansa, la veille d’un jour de grève

BERLIN — Les opérations du transporteur aérien allemand Lufthansa ont été perturbées dimanche à l’aéroport de Francfort en raison de problèmes techniques, rapporte l’agence de presse dpa.

Les systèmes d’enregistrement sur le site web de la compagnie aérienne et au comptoir, ainsi que l’embarquement, ont été touchés au plus grand aéroport d’Allemagne, a déclaré une porte-parole de Lufthansa à dpa. Certains vols ont été retardés ou devraient même être annulés à cause de ces ennuis techniques.

L’enregistrement était encore possible pour les passagers qui utilisaient l’application de Lufthansa sur leur téléphone portable ou leur tablette.

Les problèmes techniques ont été causés par des fournisseurs de services informatiques externes, a rapporté dpa.

Lufthansa a demandé aux voyageurs de vérifier l’état de leurs vols et a assuré qu’elle travaillait sous «forte pression» pour résoudre les problèmes.

Le mois dernier, des câbles endommagés pendant les travaux de construction à Francfort ont causé la défaillance des systèmes informatiques de Lufthansa, ce qui a entraîné l’annulation de vols et des retards dans le monde entier.

Les problèmes de dimanche surviennent à la veille d’une grève nationale en Allemagne des personnes à l’emploi de différents moyens de transport, y compris dans les aéroports et les gares de train. Ce débrayage d’un jour lundi implique également les employés des transports publics qui protestent ainsi pour des salaires plus élevés.

Le trafic aérien a déjà été annulé dimanche au deuxième plus grand aéroport d’Allemagne, à Munich, en raison de la grève à venir.