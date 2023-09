Problèmes en éducation: Marwah Rizqy veut une réunion d’urgence

QUÉBEC — Manque d’enseignants, violence dans les écoles, la députée libérale Marwah Rizqy exhorte le ministre de l’Éducation à convoquer une réunion d’urgence avec les acteurs du réseau.

En mêlée de presse à l’Assemblée nationale vendredi matin, Mme Rizqy a accusé Bernard Drainville «d’immobilisme» face aux enjeux qui secouent actuellement le réseau de l’éducation.

Elle a brandi un document daté de juin dernier qui démontre, selon elle, que le ministre savait que le Québec a besoin de recruter annuellement 13 600 enseignants.

Or, environ 3000 diplômés sortent des universités bon an mal an, a-t-elle affirmé, faisant le calcul qu’il manque 10 000 enseignants au Québec chaque année.

Dans ces circonstances, le Québec est clairement «condamné à l’échec», a-t-elle déclaré.

«Je suis un petit peu choquée, parce qu’il me semble que quand on est ministre de l’Éducation, et qu’on apprend (…) qu’il va nous manquer environ 14 000 enseignants, il me semble qu’on convoque une réunion d’urgence.»

«Un ministre de l’Éducation n’a pas le droit de baisser pavillon. L’éducation, on est condamné à l’excellence et savez-vous quoi, c’est la plus belle des sentences», a ajouté Mme Rizqy.

Construction d’écoles: pas de partisanerie, dit Drainville

Sans dire s’il allait oui ou non convoquer une réunion au sommet, le ministre Drainville a répété les sept priorités qu’il avait annoncées en janvier dernier.

Celles-ci consistent essentiellement à promouvoir le français et la lecture, à investir dans la formation professionnelle, à améliorer la gouvernance scolaire et à construire et rénover plus d’écoles.

Sur ce point, il a dénoncé avec véhémence les allégations formulées la veille par Mme Rizqy, selon lesquelles le gouvernement caquiste faisait preuve de favoritisme.

Tous les projets de rénovation et de construction d’écoles retenus en 2023-2024 se trouvent dans des circonscriptions caquistes, sauf un, avait déploré en Chambre l’élue libérale de Saint-Laurent.

Elle a soutenu que des travaux de construction d’écoles d’une valeur de 220 millions $ dans des circonscriptions libérales avaient été mis sur pause.

Bernard Drainville a répondu que les décisions n’étaient pas politiques, mais qu’elles venaient des centres de services scolaires. Il a accusé Mme Rizqy de vouloir faire «de la bonne télé».

«Le processus d’évaluation des besoins est très rigoureux. On ne fait pas de partisanerie avec le processus (…) peut-être que la députée de Saint-Laurent fait de la partisanerie, mais moi, je n’en fais pas», a-t-il insisté.