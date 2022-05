Procès de Jacob Hoggard: une deuxième plaignante livre son témoignage

TORONTO — Une femme d’Ottawa a déclaré mardi matin, dans un tribunal de Toronto, que le musicien Jacob Hoggard l’avait étranglée assez fort pour lui faire craindre pour sa vie alors qu’il l’agressait sexuellement dans sa chambre d’hôtel, il y a plus de cinq ans.

La femme, qui est la deuxième plaignante dans le procès pour agression sexuelle de Jacob Hoggard, a déclaré qu’elle avait accepté de rencontrer le chanteur à Toronto en novembre 2016, près de deux semaines après que les deux se sont croisés sur l’application de rencontres Tinder.

Les larmes lui montant parfois aux yeux à la barre, elle a dit qu’elle savait qu’ils se rencontraient pour avoir des relations sexuelles, mais que Jacob Hoggard l’a violée par voie anale, vaginale et orale, et qu’à un moment donné, il l’a traînée hors du lit et dans la salle de bain par les jambes.

La femme a témoigné que pendant l’incident, le musicien l’a étouffée au point qu’elle ne pouvait plus respirer, lui faisant craindre qu’il ne la tue et que personne ne sache où elle se trouvait.

Jacob Hoggard, chanteur du groupe Hedley, a plaidé non coupable à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et un de contacts sexuels, une accusation liée à des attouchements sexuels sur une personne de moins de 16 ans.

Un exposé conjoint des faits indique qu’il a eu une relation sexuelle avec chacune des plaignantes après qu’elles se sont rendues à son hôtel à des occasions distinctes, à l’automne 2016. Aucune des deux femmes ne peut être identifiée en vertu d’une interdiction de publication.

La plaignante, maintenant dans la fin de la vingtaine, a témoigné mardi que Jacob Hoggard agissait «comme un psychopathe» lors de la rencontre et qu’elle avait eu peur de lui. «Ses yeux étaient absolument terrifiants», a-t-elle affirmé.

Elle a raconté que c’était comme s’il était devenu «une personne différente», notant qu’il avait été gentil dans toutes leurs conversations avant ce jour. Elle ne serait pas allée à sa rencontre si elle s’était attendue à ce qu’il agisse ainsi, a-t-elle ajouté.

L’autre plaignante, qui avait 16 ans à l’époque des présumés incidents, a témoigné que Jacob Hoggard l’avait violée à plusieurs reprises par voies vaginale et orale, et avait tenté de le faire par voie anale, le 30 septembre 2016.

Elle a dit au tribunal qu’elle avait été amenée à l’hôtel de Jacob Hoggard en limousine et qu’elle s’attendait à ce qu’ils passent une partie de la journée ensemble à faire du magasinage et du tourisme.

Elle a également témoigné que le chanteur lui avait fait des attouchements dans les coulisses après un spectacle à Toronto, en avril 2016.

La défense a suggéré qu’ils avaient eu des relations sexuelles consensuelles et que l’adolescente a inventé une «histoire de viol» parce qu’elle était gênée d’avoir été «utilisée» par une vedette rock pour qui elle avait développé des sentiments amoureux.

Les avocats de la défense ont également suggéré que les attouchements présumés n’avaient pas eu lieu.