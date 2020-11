Procès de la Loi sur la laïcité de l’État: des témoins viendront la défendre mardi

MONTRÉAL — D’autres témoins seront entendus mardi au procès de la Loi sur la laïcité de l’État: cette fois-ci, ils seront appelés à la barre par des groupes qui veulent que la Loi reste intacte dans le paysage québécois.

La pièce législative — adoptée en juin 2019 par l’Assemblée nationale — interdit le port de signes religieux à certains employés de l’État lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, dont les policiers, procureurs de la Couronne et gardiens de prison, ainsi qu’aux enseignants des écoles publiques du primaire et du secondaire.

Elle ne fait pas l’unanimité.

Ceux qui la contestent estiment qu’elle est notamment discriminatoire envers les minorités religieuses, dont les femmes musulmanes, qui seraient particulièrement visées par la loi, selon eux.

Ils ont fait témoigner la semaine dernière des enseignantes musulmanes et sikhe qui portent des signes religieux et qui ont expliqué au juge l’impact que la Loi a eu sur elles et leurs possibilités d’emploi.

Depuis lundi, c’est au tour des défenseurs de la Loi de faire entendre des témoins et des experts.

Cette étape se poursuit mardi au palais de justice de Montréal.

Le juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure aura à déterminer si la loi survivra cette contestation en un seul morceau ou si certains de ses articles seront invalidés.