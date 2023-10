Procès de Nygard: l’une des femmes témoigne de sa peur de parler de son agression

TORONTO — L’une des femmes qui ont accusé l’ancien magnat de la mode Peter Nygard d’agression sexuelle a déclaré aux jurés de son procès à Toronto qu’elle avait eu peur de se manifester pendant les années qui ont suivi l’agression présumée.

Peter Nygard, fondateur d’une société internationale de vêtements féminins aujourd’hui disparue, est accusé d’avoir utilisé sa position dans l’industrie de la mode pour attirer des femmes et de jeunes filles.

Âgé de 82 ans, il a plaidé non coupable de cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle et d’un chef d’accusation de séquestration pour des faits qui se seraient produits entre les années 1980 et le milieu des années 2000.

Le jury a appris que la première plaignante, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, avait rencontré Nygard lors d’un concert des Rolling Stones à Toronto à la fin des années 1980, avant d’être ramenée dans la chambre du dernier étage du siège de sa société à Toronto, où elle affirme avoir été piégée et agressée.

Elle a témoigné mercredi qu’elle avait décidé de ne pas se manifester immédiatement par honte, par peur de ne pas être crue et que cela détruise sa carrière d’actrice.

Elle dit avoir décidé de se présenter à la police des années plus tard, après avoir vu un article de magazine sur Nygard, qui l’a incitée à raconter à une amie ce qui s’était passé.