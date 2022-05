Procès Hoggard: le témoignage d’une des plaignantes se poursuit

TORONTO — Les avocats de Jacob Hoggard ont laissé entendre qu’une jeune femme avait exprimé un «intérêt sexuel» pour le musicien dans des messages avant un incident au cours duquel elle allègue qu’il l’a violemment agressée sexuellement.

La femme, qui est l’une des deux plaignantes dans le procès pour agression sexuelle du chanteur de Hedley, est contre-interrogée par la défense, lundi, dans une salle d’audience du centre-ville de Toronto.

Une avocate de la défense, Megan Savard, a suggéré que la femme, qui avait 16 ans à l’époque, répondait à l’intérêt sexuel de Jacob Hoggard alors qu’ils échangeaient des messages en 2016.

La femme a répondu que bien qu’elle ait «potentiellement» exprimé un intérêt sexuel pour le musicien, elle n’a jamais dit qu’elle voulait avoir des relations sexuelles avec lui ni discuté de plans pour avoir des relations sexuelles.

Jacob Hoggard a plaidé non coupable à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle causant des lésions corporelles et à un chef de contacts sexuels, une accusation liée aux attouchements sexuels sur une personne de moins de 16 ans.

La femme avait commencé son témoignage jeudi, affirmant qu’elle avait rencontré Jacob Hoggard à quelques reprises lors de concerts et d’événements organisés pour les fans d’Hedley, et qu’ils avaient commencé à s’échanger des messages après une rencontre en avril 2016, alors qu’elle avait 15 ans.

Elle a témoigné que les messages étaient devenus romantiques et sexuels au fil du temps, et que Jacob Hoggard lui avait dit qu’il l’aimait et voyait un avenir avec elle.

La femme a allégué qu’il l’avait touchée dans les coulisses d’un spectacle quelques semaines après avoir commencé à lui envoyer des messages textes et a dit qu’il l’avait violée à plusieurs reprises par voie vaginale et orale dans sa chambre d’hôtel de la région de Toronto, à l’automne 2016.

Un exposé conjoint des faits indique que Jacob Hoggard a eu une relation sexuelle avec elle dans un hôtel, le 30 septembre 2016.

Le document indique qu’il a également eu une relation sexuelle avec une autre femme, la deuxième plaignante dans l’affaire, le 22 novembre de la même année.

Ni l’une ni l’autre des plaignantes ne peuvent être identifiées en vertu d’une ordonnance de non-publication, pas plus que plusieurs témoins.