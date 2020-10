Procès Rozon: la défense tente de démontrer que la plaignante n’a pas dit «non»

MONTRÉAL — Alors que la question du consentement est au coeur du procès de Gilbert Rozon pour viol, la défense a tenté de démontrer que la plaignante n’a pas dit «non» et qu’elle ne lui a pas dit «d’arrêter».

La plaignante a maintenu sa version donnée la veille, au jour 1 du procès: elle n’est pas sûre des mots exacts qu’elle a prononcés il y a 40 ans. Mais elle sait qu’elle ne voulait pas de cette relation sexuelle-là, et qu’elle n’y a pas consenti, a martelé la femme qui a aujourd’hui 60 ans. Son identité est protégée par ordre de la Cour.

Le procès du fondateur de «Juste pour rire» pour viol et attentat à la pudeur a repris mercredi matin au palais de justice de Montréal, pour des événements s’étant déroulés en 1980, lorsqu’il avait 25 ans. Il nie ces allégations.

Comme premier témoin, la Couronne a appelé mardi à la barre la plaignante, qui a expliqué à la juge Mélanie Hébert, de la Cour du Québec, comment elle a rencontré l’accusé et leur rendez-vous dans une discothèque des Laurentides.

Après la soirée, elle a relaté que Gilbert Rozon lui a proposé de faire du «necking» dans la voiture, ce à quoi elle a dit non. Puis, en allant la reconduire chez ses parents, il a dit devoir faire un arrêt dans la maison de sa secrétaire pour aller chercher des documents. À l’intérieur, il s’est jeté sur elle pour l’embrasser et lui mettre la main sur le décolleté. Elle s’est débattue, ils ont roulé par terre, puis il a cessé, a-t-elle raconté. Sauf qu’il ne voulait plus la reconduire, prétextant être trop fatigué. Il lui a indiqué une chambre où elle pouvait dormir.

Le lendemain matin, elle s’est réveillée et Gilbert Rozon était sur elle, «déterminé» à avoir des relations sexuelles. Et il l’a pénétrée, a-t-elle déclaré à la juge.

La plaignante a été contre-interrogée mardi et mercredi par Me Isabel Schurman, l’une des trois avocates de l’accusé, qui a posé de multiples questions liées à la notion du consentement.

L’avocate lui a dit qu’elle avait déclaré auparavant avoir «laissé faire» Gilbert Rozon ce matin-là.

Lui a-t-elle demandé d’arrêter?

La plaignante ne se souvient pas précisément de ce qu’elle a dit, ni comment elle l’a dit, «mais je ne voulais pas», a-t-elle répondu d’un ton ferme.

Me Schurman lui a fait valoir que sa déclaration aux policiers ne mentionne pas qu’elle avait demandé à l’accusé d’arrêter. «Ça ne veut pas dire que je ne l’ai pas fait», a-t-elle rétorqué.

L’avocate lui a ensuite suggéré qu’elle n’a pas dit le mot «non», ni manifesté son désaccord à l’homme ce matin-là.

La femme lui a répondu qu’elle ne bougeait pas, ne participait aucunement, et qu’il était évident qu’elle ne consentait pas à cette relation sexuelle. Elle lui avait dit non à deux occasions la veille, a-t-elle ajouté.

Après cette ligne de questions, la plaignante a demandé à la juge si elle pouvait s’asseoir. Elle a fermé les yeux, le visage rouge, et sa voix a tremblé.

Elle s’est ensuite remise sur ses pieds et, ignorant la prochaine question qui venait du procureur de la Couronne, Me Bruno Ménard, a lancé: «Je veux vous parler de la honte. De la culpabilité. C’est fou. La culpabilité et la honte qu’on a, les victimes. Moi j’ai honte de m’être laissée faire, et je me sens coupable de ne pas m’être débattue plus».

«Et ce n’est pas moi qui doit avoir honte», a-t-elle ajouté la voix brisée.

Aujourd’hui, dit-elle, elle a l’impression de s’être «fait piéger».

À l’époque, elle avait vu cette soirée comme une séquence d’événements, mais «maintenant j’y réfléchis, il y avait une intention, un piège».

Le procès se poursuit mercredi après-midi.

Mardi, l’accusé a indiqué aux journalistes qu’il a l’intention de témoigner pour sa propre défense. Comme tout accusé, il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.