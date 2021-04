Processus de francisation: opposition des PME pour les moins de 50 employés

MONTRÉAL — Un sondage démontre que 56 % des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) du Québec s’opposent à la perspective d’assujettir les entreprises de moins de 50 employés au processus de francisation, car cela engendrerait encore plus de tracasseries administratives.

Le nouveau sondage mené par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) précise que cette proportion est un peu plus élevée dans les régions de Québec et de Montréal et que seulement 34 % des répondants sont favorables au processus de francisation dans les PME de moins de 50 employés.

François Vincent, vice-président Québec à la FCEI, explique que le processus représente beaucoup de temps et d’énergie qui pourraient être consacrés au développement de leurs affaires.

La FCEI rappelle qu’au Québec, toutes les entreprises sous juridiction québécoise sont assujetties à la Charte de la langue française sans égard à leur nombre d’employés. M. Vincent précise que lorsqu’il s’agit de faire appliquer la Charte aux entreprises de moins de 50 employés, ce dont il est question est le processus de francisation qui consiste à remplir des formulaires et à faire des suivis avec l’Office québécois de la langue française.

Selon lui, on alourdirait le fardeau administratif même pour des entreprises qui fonctionnent exclusivement en français.

François Vincent affirme aussi que pour les deux tiers des chefs de PME, l’anglais demeure nécessaire pour leurs opérations commerciales et dans leurs relations avec le reste du Canada et à l’international, en particulier avec la mondialisation des échanges. Il croit que la connaissance de l’anglais de certains employés est un sérieux atout.

Le sondage indique que pour encourager la francisation en PME, 40 % des chefs d’entreprise souhaitent que le gouvernement simplifie les exigences réglementaires, et 35 % lui demandent d’offrir un accès à des cours de francisation pour les employés.

Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, est aussi ministre responsable de la Langue française. C’est à ce titre qu’il devrait bientôt déposer une réforme de la Charte de la langue française.

Le sondage a été réalisé en ligne du 4 au 31 mars auprès de 781 membres de la FCEI au Québec. Pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d’erreur est de plus ou moins 3,5 %, 19 fois sur 20.