Projet C-21: des opposants dénonçant Trudeau ne le veulent plus aux commémorations

MONTRÉAL — Des survivants, membres de familles des victimes du massacre de 1989 à Polytechnique Montréal et des étudiants actuels avertissent le premier ministre Justin Trudeau qu’ils n’accepteront plus jamais qu’il soit à leurs côtés lors des commémorations annuelles de la fusillade s’il permet l’adoption du projet de loi C-21 que propose son gouvernement sur le contrôle des armes à feu.

Les dizaines de signataires, dont plusieurs membres des familles des 14 jeunes femmes assassinées le 6 décembre 1989, écrivent dans une lettre transmise au premier ministre que son projet de loi lamentable donne les apparences d’une réponse à ses engagements électoraux, mais qu’il n’y répond aucunement.

Ils affirment dans leur lettre publiée par des militants de Polysesouvient. que le verbiage politique et des slogans accrocheurs sauront duper bien des Canadiens, mais pas eux, membres des familles et survivants qui se battent depuis plus de 30 ans pour le contrôle des armes.

Le groupe ne croit plus le premier ministre lorsqu’à chaque année, lors des commémorations à la mémoire des victimes, il dit partager la peine et la souffrance des proches des victimes. Si tel était le cas, dit-il, il aurait eu le courage d’aller au bout de ses convictions et n’aurait pas déposé un projet de loi qui fait le jeu du lobby des armes.

À son avis, le projet de loi ne change rien car malgré les risques des armes d’assaut acquises légalement pour perpétrer des tueries dans le passé, le premier ministre a choisi de ne pas les retirer de la circulation. Le groupe lui reproche aussi de n’avoir rien fait pour faire cesser la vente des chargeurs modifiables qui peuvent, par le simple retrait d’une goupille, retrouver leur pleine capacité illégale.

Les signataires s’insurgent aussi d’une débâcle juridique que le projet de loi C-21 établira avec une mosaïque de plus de 3000 législations auprès de municipalités qui n’ont jamais demandé ce pouvoir.

À leur avis, le projet de loi C-21 abandonne les survivants, les familles des victimes, les témoins de violence par arme à feu en plus des générations futures. Ils écrivent que si ce projet de loi n’est pas revu de manière radicale, si le programme de rachat n’est pas obligatoire, si une simple décision d’un futur gouvernement peut renverser l’interdiction des armes d’assaut, la bataille aura été perdue.

Il y a un mois, face à l’initiative fédérale pour le contrôle des armes à feu, les élus de l’Assemblée nationale ont réclamé à l’unanimité qu’Ottawa délègue au gouvernement du Québec le pouvoir d’interdire les armes de poing.