Projet de 900 M$ de Netflix sur une ancienne base militaire du New Jersey

Netflix prévoit construire une installation de production de pointe sur le site d’une ancienne base militaire de l’État américain du New Jersey au coût de 900 millions $, ce qui va contribuer à la création de milliers d’emplois.

La société de diffusion vidéo par abonnement paiera 55 millions $ pour l’acquisition du site de 292 acres sur l’ancienne base militaire de Fort Monmouth, près des municipalités de banlieues de Eatontown et Oceanport, a-t-elle indiqué mercredi.

La société californienne prévoit des investissements supplémentaires de 848 millions $ pour la construction de 12 studios insonorisés et pour d’autres utilisations liées à l’industrie cinématographique.

«Nous sommes ravis de poursuivre et d’accroître notre investissement important dans le New Jersey et en Amérique du Nord», a déclaré Ted Sarandos, coprésident-directeur général et directeur du contenu de l’entreprise.

«Nous croyons qu’un studio Netflix peut stimuler l’économie locale en créant des milliers d’emplois et des milliards de dollars de production économique, tout en stimulant un écosystème de production dynamique dans le New Jersey.»

L’annonce a été faite mercredi soir, à la suite d’un vote de la Fort Monmouth Economic Revitalization Authority pour accepter l’offre de Netflix sur trois offres concurrentes.

«Cet investissement servira de pierre angulaire à nos efforts pour créer une industrie florissante», a déclaré le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy.

«Grâce à des dépenses de production cinématographique de près d’un milliard de dollars, le New Jersey consolidera son statut de leader national émergent dans les industries de la télévision et du cinéma», a-t-il déclaré.

Il a également affirmé que le projet créera de nouveaux logements, hôtels et entreprises liées au cinéma dans la région, qui a souffert économiquement depuis la fermeture de la base militaire en 2011.

Le projet devrait être achevé en deux phases sur plusieurs années.

La première comprendra la construction d’une douzaine de plateaux de tournage, chacun de 1400 à 3700 mètres carrés.

D’autres travaux pourraient comprendre des bureaux, des bâtiments de services de production et des studios connexes.

«Nous sommes ravis de l’annonce de ce projet de Netflix», a déclaré Michele Siekerka, président et chef de la direction de la New Jersey Business and Industry Association.

«Les emplois et l’innovation sont au cœur de ce partenariat Netflix-New Jersey, comme ils l’ont été tout au long de la riche histoire de Fort Monmouth», a ajouté Mme Siekerka.

Il reste cependant encore des approbations à obtenir des autorités locales et de l’État.

Un autre studio de production de films et de télévision sera construit dans le New Jersey sur le site d’un complexe de logements publics aujourd’hui démoli à Newark. Le studio de 125 millions$, de 12 acres, sera l’œuvre du fournisseur de divertissement mondial Lionsgate, ont annoncé des fonctionnaires en mai dernier.