Projet de loi 15 sur la protection de la jeunesse: priorité à la stabilité

QUÉBEC — Le bien de l’enfant devrait être mieux pris en compte, en principe, dès l’adoption du projet de loi 15 annonçant une réforme majeure des services de protection de la jeunesse.

Le maintien à tout prix d’un enfant maltraité ou négligé dans sa famille biologique ne sera donc plus la priorité absolue des autorités, en vertu du projet de loi déposé mercredi à l’Assemblée nationale par le ministre responsable, Lionel Carmant, et qui vise à revoir l’approche de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

La stabilité à offrir à l’enfant le plus tôt possible devient la priorité gouvernementale, mettant une sourdine au principe de la primauté parentale dans les décisions à prendre par les intervenants, travailleurs sociaux ou juges appelés à trancher sur le sort réservé aux enfants et à qui on veut offrir un milieu de vie permanent.

En mêlée de presse, le premier ministre François Legault a parlé d’un moment historique.

Depuis des mois, le ministre promettait une réforme en profondeur, à la suite du décès tragique en 2019 de la fillette de Granby, qui avait subi des mauvais traitements à répétition dans sa famille malgré le fait qu’elle était suivie par la DPJ.

Il s’était aussi engagé à donner suite au rapport de la Commission Laurent, publié en mai dernier, un document costaud fruit de deux ans de travaux contenant 60 recommandations et dont le message principal était de centrer toutes les décisions sur le bien de l’enfant, qui ne devait plus être balloté constamment d’un milieu à l’autre.

Les nombreux déplacements entre la famille biologique et une ou des familles d’accueil ne sont pas de nature à favoriser des liens de confiance et des liens d’attachement entre l’enfant et son entourage immédiat.

Dans la loi actuelle, selon l’article 4, «toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial». Le nouvel article 4 stipule que «le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant».

Si on juge que ce maintien n’est pas possible, «la décision doit tendre à confier l’enfant à des personnes qui lui soient significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie». Si ce scénario n’est pas possible, on doit offrir à l’enfant «un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial».

Le nombre de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est en hausse constante. L’an dernier, on en comptait 118 000.

Le projet de loi vise aussi à assouplir les règles de confidentialité en permettant le partage de renseignements personnels sur la situation de l’enfant.