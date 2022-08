Projet de loi en Ontario pour accorder plus de pouvoirs aux maires de grandes villes

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario doit déposer mercredi un projet de loi pour accorder aux maires des grandes villes plus de pouvoirs, afin d’accélérer la construction de logements.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, doit déposer ce projet de loi qui, selon le gouvernement, permettra de réduire les délais de construction de logements.

Le premier ministre Doug Ford a déjà indiqué qu’il préconisait un système de «maires forts» pour Toronto et Ottawa, et qu’il envisageait de l’étendre éventuellement à d’autres villes.

Dans le discours du Trône lu mardi à l’Assemblée législative, le gouvernement Ford indique que «les systèmes de maires forts donneront aux chefs municipaux le pouvoir de collaborer plus efficacement avec la Province dans le but de réduire les échéanciers d’aménagement, standardiser les processus et faire face aux obstacles locaux à l’accroissement des stocks de logements».

Le premier ministre avait déjà précisé toutefois qu’en vertu de ce système de «maires forts», la décision d’un maire pourrait être annulée par un vote des deux tiers du conseil municipal.

M. Ford n’avait pas évoqué cette question lors de la campagne électorale du printemps.