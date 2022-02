Projet de loi pour protéger les stagiaires: «une avancée historique», dit Boulet

Le projet de loi qui vise à assurer une meilleure protection des stagiaires en milieu du travail a passé l’étape de l’adoption du principe et il semble faire consensus auprès des principaux intéressés.

Le projet de loi, déposé par le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet, vise à assurer diverses protections légales à quelque 195 000 stagiaires.

Il aborde des questions comme les congés de courte durée et le harcèlement psychologique et sexuel. Il prévoit aussi des recours et des mesures de réparation, le cas échéant.

Il vise les stages requis pour l’obtention d’un permis d’exercice délivré par un ordre professionnel ou dans le cadre d’un programme de formation de niveau secondaire professionnel, collégial ou universitaire qui est offert par un établissement d’enseignement.

Lors de l’adoption du principe, en fin d’après-midi mardi, le ministre Boulet l’a décrit comme «un pas de plus vers une avancée historique des droits et protections» des stagiaires en milieu de travail.

L’Union des étudiants du Québec et la Fédération étudiante collégiale du Québec ont bien reçu le projet de loi, mais elles ont plaidé pour que les congés de longue durée y soient ajoutés, par exemple les congés de maternité.