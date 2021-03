Projet de loi: Québec veut combler un vide juridique relié à la couronne britannique

QUÉBEC — Le gouvernement Legault s’apprête à légiférer en vue de combler un vide juridique qui pourrait avoir des conséquences graves, en cas de décès ou d’abdication de la reine Élisabeth II.

La ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia LeBel, a déposé le projet de loi 86, jeudi matin, qui vise précisément à soustraire le Québec à toute éventualité, incluant une paralysie totale de l’État.

Le scénario peut paraître exagéré, voire loufoque, mais les juristes de l’État prennent la chose très au sérieux.

Ils craignent réellement que s’il fallait que la reine d’Angleterre, qui aura bientôt 95 ans, officiellement le chef de l’État canadien, rende son dernier soupir avant que l’Assemblée nationale légifère, le Québec se retrouve totalement paralysé, forcé de déclencher des élections générales anticipées.

Selon les experts du Secrétariat québécois des relations canadiennes, qui secondent la ministre LeBel, les trois fondements du pouvoir à Québec (l’exécutif, le législatif et le judiciaire) pourraient être ébranlés, voire ne plus être en mesure de fonctionner. Les titulaires de charges publiques (députés et ministres) perdraient leurs responsabilités. Les lois adoptées après la fin du règne de la souveraine pourraient être contestées.

Pour éviter un tel scénario catastrophe, la ministre LeBel entend procéder le plus rapidement possible, pour faire adopter au plus tôt son projet de loi «concernant la dévolution de la couronne», un document qui ne contient que quelques articles.

Le Québec est d’ailleurs la seule province canadienne à s’être placée dans une position aussi délicate.

En 1982, en marge du rapatriement de la Constitution canadienne, le gouvernement de René Lévesque avait biffé un article de loi prévoyant que la législature ne pouvait pas être dissoute en cas de décès du souverain. Depuis, apparemment, aucun gouvernement du Québec n’a pris la mesure du risque entraîné par cette décision.

Jeudi matin, l’opposition péquiste est revenue à la charge pour dire que l’Assemblée nationale devrait profiter de l’occasion pour éliminer toute présence de la monarchie britannique au Québec, notamment en abolissant le poste de lieutenant-gouverneur du Québec.

Sur le fond, le gouvernement Legault est d’accord avec le principe d’abolir la monarchie au Québec, mais estime que le moment n’est pas approprié.