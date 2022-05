Projet de loi sur le contrôle des armes: «ne transférez pas le fardeau aux femmes»

OTTAWA — Plusieurs groupes de femmes exhortent les libéraux fédéraux à abandonner l’idée de permettre à une personne qui se sentirait menacée de demander au tribunal une ordonnance pour retirer les armes à feu des mains d’un harceleur ou d’un agresseur potentiel.

Ces organismes estiment que cette mesure dite du «drapeau rouge», qui était inscrite dans le projet de loi mort au feuilleton l’année dernière, conduirait à plus de tragédies, en transférant aux victimes potentielles le fardeau de l’application de la loi sur le contrôle des armes à feu.

Ces groupes ont écrit au ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, et à sa collègue ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Marci Ien, alors que le gouvernement libéral élabore actuellement un nouveau projet de loi sur le contrôle des armes.

Les groupes soutiennent les efforts visant à utiliser les moyens disponibles, ainsi que des pouvoirs supplémentaires et l’éducation de la communauté, afin d’identifier les risques et de retirer rapidement les armes à feu des personnes qui constituent une menace pour elles-mêmes ou pour autrui.

La lettre exhorte le gouvernement à se concentrer sur la formation, le dépistage plus rigoureux, une meilleure application de la loi et la responsabilisation de la police et des autres fonctionnaires «chargés de garantir la sécurité des femmes et des autres victimes potentielles de la violence armée».

La lettre, datée du 16 mai, est signée par Tiffany Butler, directrice de l’Association nationale Femmes et Droit, au nom de directrices d’une dizaine d’organismes, dont le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes et la Fondation canadienne des femmes.

La lettre est aussi endossée par les directrices de huit autres organismes, dont le Conseil national des femmes du Canada et le Conseil canadien des femmes musulmanes.