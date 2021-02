Projet de loi sur une réforme de la justice pour lutter contre le racisme systémique

OTTAWA — Le gouvernement fédéral a déposé jeudi un projet de loi visant à abroger les peines minimales obligatoires pour certaines infractions liées aux drogues, affirmant qu’elles ne découragent pas le crime et affectent injustement les délinquants autochtones et noirs.

Pour les personnes qui ne constituent pas une menace pour la sécurité publique, le projet de loi permettrait également un recours accru aux peines avec sursis, comme l’assignation à résidence, l’aide psychosociale ou le traitement médical.

En outre, il faudrait que la police et les procureurs envisagent des mesures de rechange pour les cas de simple possession de drogues, comme le recours aux programmes de traitement de la toxicomanie.

Le cabinet du ministre de la Justice, David Lametti, réaffirme que les auteurs de crimes graves doivent être punis et tenus à l’écart de la société. Mais on indique aussi que trop de délinquants à faible risque qui en sont à leur première offense, dont un nombre disproportionné d’Autochtones et de Noirs, sont emprisonnés en raison de politiques qui n’ont pas véritablement de pouvoir de dissuasion.

Ce projet de loi est l’une des nombreuses mesures promises par les libéraux fédéraux pour lutter contre le racisme systémique dans le système judiciaire.