Projet de stade de baseball à Montréal: appui de l’ex-premier ministre Bouchard

MONTRÉAL — Le projet de construction à Montréal d’un stade de baseball présenté par l’homme d’affaires Stephen Bronfman reçoit un certain appui de l’ex-premier ministre du Québec Lucien Bouchard.

Dans une lettre transmise à l’Office de consultation publique de Montréal obtenue par La Presse, M. Bouchard et les hommes d’affaires Daniel Lamarre, du Cirque du Soleil, et Louis Vachon, de la Banque Nationale, écrivent que le projet de retour d’une équipe du baseball majeur pourrait procurer des retombées significatives pour Montréal et le Québec et qu’il leur semble important de permettre au Groupe Baseball Montréal de M. Bronfman de progresser dans ses démarches.

L’Office de consultation publique de Montréal mène présentement des consultations sur l’avenir du quartier du bassin Peel, le secteur que M. Bronfman et d’autres gens d’affaires désirent exploiter.

Cependant, les trois signataires de la lettre ne prennent pas de position définitive sur le projet, affirmant qu’il ne leur appartient pas de spéculer sur la conclusion du processus ni d’exprimer d’opinion sur le fond du projet à cette étape de son cheminement.

À la fin des années 1990, le gouvernement du Québec dirigé par Lucien Bouchard avait refusé d’investir des fonds publics pour financer la construction d’un nouveau stade de baseball au centre-ville. Quelques années plus tard, en octobre 2004, les Expos de Montréal ont déménagé à Washington.

Plus tôt cette semaine, la Corporation de développement de Pointe-Saint-Charles, qui oeuvre dans le secteur concerné, a fait part à l’Office de son opposition au projet de stade de baseball de même qu’au développement immobilier de luxe qui lui est associé. L’organisme signale que les terrains fédéraux du bassin Peel devraient plutôt servir au logement abordable, à des écoles, à des parcs et à des équipements collectifs.

