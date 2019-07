Projet Faucon sur SNC-Lavalin: l’AMF blanchie par un rapport

MONTRÉAL — La gestion de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de l’enquête «projet Faucon», qui se penchait sur la firme SNC-Lavalin, a été «adéquate», selon l’expert indépendant mandaté afin de faire la lumière sur cette affaire.

Mario Bilodeau avait été nommé en avril pour faire la lumière à la suite des allégations contenues dans un reportage du «Journal de Montréal» voulant que le gendarme boursier aurait «fermé les yeux» à plusieurs égards.

Le projet Faucon s’intéressait entre autres aux documents financiers de la firme d’ingénierie et de construction établie à Montréal et à des transactions effectuées par certains cadres, dont Michael Novak — le conjoint de l’ex-ministre de la Justice et députée libérale Kathleen Weil — en 2011 et 2012.

En publiant lundi un communiqué est un sommaire du rapport d’enquête — qui n’a pas été dévoilé dans son intégralité — le ministre des Finances, Éric Girard, estime que l’enquête de l’AMF a été «adéquate» et «qu’aucun membre» de son personnel «ne s’est placé en conflit d’intérêts, réel ou apparent».

Dans le sommaire de son enquête, M. Bilodeau affirme avoir eu accès à l’ensemble du dossier «Faucon», qui a été ouvert en 2012, ainsi qu’à «tous les employés présents et passés et véritablement concernés.» Au total, 32 personnes ont été rencontrées.

L’expert indépendant, qui précise que l’enquête n’a pas été abandonnée, souligne que les allégations selon lesquelles Frédéric Pérodeau, directeur principal des enquêtes à l’AMF, était en conflit d’intérêts, n’étaient pas justifiées. Selon les articles publiés par certains médias, cet avocat de formation avait déjà été à l’emploi de SNC-Lavalin.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:SNC)