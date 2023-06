Projet pilote à Toronto pour autoriser la consommation d’alcool dans 20 parcs

TORONTO — Les résidants de Toronto pourraient être autorisés à consommer de l’alcool dans 20 parcs au cours des prochains mois si le conseil municipal approuve un projet pilote.

La semaine prochaine, un comité examinera le programme proposé par les employés municipaux, les recommandations étant ensuite transmises au conseil municipal pour examen le mois prochain.

S’il est approuvé, le projet pilote permettrait aux personnes de 19 ans et plus de boire de l’alcool entre le 2 août et le 9 octobre dans les 20 parcs sélectionnés.

La Ville affirme que les parcs ont été choisis en consultation avec les conseillers municipaux locaux.

Ils comprennent les parcs Queen’s, Trinity Bellwoods et Corktown Common au centre-ville de Toronto, les parcs Milliken et Neilson dans l’est de Scarborough ainsi que les parcs Riverdale Est, Eglinton et Dufferin Grove.

Les responsables de la Ville affirment que le programme proposé est construit sur «les orientations en matière de santé publique, la sécurité publique, les considérations opérationnelles et les expériences d’autres villes canadiennes».

Ils disent qu’un permis et une licence sont toujours nécessaires pour vendre ou servir de l’alcool dans n’importe quel parc et qu’il est interdit aux utilisateurs du parc d’être en état d’ébriété publiquement et de fournir ou de servir de l’alcool à toute personne de moins de 19 ans.