Projet pilote d’aire protégée pour utilisation durable à l’île d’Anticosti

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec lance un projet pilote qui serait réalisé sur une grande partie du territoire de l’île d’Anticosti, soit sur plus de 5000 kilomètres carrés, afin d’expérimenter le statut d’aire protégée d’utilisation durable.

Ce statut répondrait à la volonté locale de protéger la quasi-totalité de l’île tout en y permettant l’utilisation durable des ressources.

Plus de la moitié de l’aire désignée pour le projet pilote constituera un noyau de conservation plus stricte. Ailleurs, seules les activités visant la protection et la restauration de la biodiversité ainsi que les activités compatibles avec l’objectif de conservation pourront y être autorisées a priori.

Le gouvernement signale que ce projet permettrait d’expérimenter le statut d’aire protégée d’utilisation durable récemment inscrit dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN).

En décembre dernier, la réserve de biodiversité d’Anticosti, qui s’échelonne sur 1651 kilomètres carrés, a été officiellement créée en vue de l’inscription éventuelle de l’île à la liste des sites du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture.(UNESCO).

Le maire de L’Île-d’Anticosti, John Pineault, croit que le projet du gouvernement québécois assurera une protection additionnelle en vue de la reconnaissance comme patrimoine mondial de l’UNESCO.