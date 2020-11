Prolongation du congé scolaire des Fêtes: décision imminente du gouvernement

MONTRÉAL — Le premier ministre du Québec François Legault tiendra à 17h00 jeudi une conférence de presse au cours de laquelle il pourrait annoncer la décision de son gouvernement sur le calendrier scolaire du temps des Fêtes en tenant compte de la pandémie de coronavirus.

La conférence de presse qui aura lieu à Montréal regroupera aussi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, son collègue de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, de même que le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

L’un des principaux scénarios évoqués jusqu’ici par le premier ministre Legault est de prolonger les vacances scolaires d’une ou deux semaines en janvier afin que les écoliers aient une forme de quarantaine entre les festivités et leur retour en classe.

Des préposés aux services de garde des écoles ont déjà fait connaître leur opposition à la possibilité que leurs services soient maintenus s’il devait y avoir congé pour les enseignants et les élèves.

D’autre part, il semble possible le gouvernement restreigne les permissions de rassemblements pendant les Fêtes afin de limiter les possibilités de transmission du coronavirus et ainsi rendre plus sécuritaire le retour en classe aux dates prévues en janvier.

Jusqu’ici, le premier ministre Legault n’a pas semblé enthousiaste face à la possibilité d’offrir de l’enseignement à distance aux élèves.

Mercredi, le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a annoncé qu’il renonçait à prolonger les vacances scolaires, estimant que les protocoles actuels dans les écoles suffisaient à assurer la sécurité des écoliers.