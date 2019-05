Prolongement du REM: Legault exige l’achat de trains du Québec

QUÉBEC — Le gouvernement Legault forcera la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à acheter des trains du Québec pour le prolongement du Réseau express métropolitain (REM).

C’est ce que le premier ministre François Legault a déclaré samedi matin, en marge du conseil général sur l’environnement de la Coalition avenir Québec (CAQ), à Montréal.

La CDPQ est censée être totalement indépendante et à l’abri de toute ingérence politique dans ses décisions.

M. Legault a dit samedi n’avoir jamais compris pourquoi l’ancien gouvernement libéral n’avait pas, lui, exigé «que la Caisse exige qu’il y ait une partie qui soit fabriquée au Québec».

Son ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a abondé dans le même sens. En impromptu de presse, il a déclaré qu’il y aura une exigence de contenu local pour la deuxième phase du REM. D’ailleurs, tout projet d’infrastructure en lien avec le transport collectif aura dorénavant des exigences de contenu québécois, a-t-il affirmé.

«Le Québec est le donneur de contrats, c’est lui qui détermine les mandats, donc il est tout à fait en droit d’exiger certaines clauses particulières», a-t-il déclaré.

La CAQ s’est engagée à prolonger le REM sur près de 40 km vers Laval et vers Chambly. Le REM est un réseau de train électrique privé, propriété de la Caisse. Il s’agit d’un projet de plus de 6 milliards $, financé à hauteur de 3 milliards $ par des fonds publics. Il comptera 26 stations sur 67 km, mais la CAQ s’est engagée à prolonger le REM de 17 km au nord et de 22 km au sud.

Le plan du REM actuellement en chantier comprend une grande ligne qui va de Deux-Montagnes jusqu’en Montérégie (Brossard), en passant par le centre-ville de Montréal, mais aussi des antennes dans l’ouest de l’île et vers l’aéroport Montréal-Trudeau.

Par ailleurs, les trains du Québec seront tout à fait compatibles avec les 212 voitures de la première phase qui sont fabriquées à l’usine de la compagnie Alstom, dans le sud-est de l’Inde, assure M. Charrette.

«Ce n’est pas un enjeu au niveau de la technologie», a-t-il dit.

De son côté, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a fait preuve de beaucoup plus de prudence. Il n’a pas voulu dire si le gouvernement du Québec exigera du contenu local, faisant valoir que le prolongement du REM est actuellement à l’étude et que le Québec se devait de respecter des règles internationales.

Environ 1200 membres de la CAQ sont réunis en conseil général, samedi et dimanche, à Montréal, pour se doter d’un programme environnemental.

La CAQ est accusée par les partis d’opposition de manquer de vision en environnement, mais elle se dit déterminée à agir et trouver des moyens pragmatiques pour lutter contre les changements climatiques.

Le metteur en scène et écologiste Dominic Champagne s’adressera à eux pour les convaincre de «l’urgence d’agir» devant les bouleversements climatiques.