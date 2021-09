Promesses d’O’Toole en santé: un retour à la situation qu’avait changée Harper?

MONTRÉAL — Si une personne dit qu’il pleut et une autre dit qu’il fait beau, le travail journalistique ne consiste pas à citer l’une et l’autre, mais bien à regarder par la fenêtre.

Dans cette rubrique, La Presse Canadienne examine des déclarations de partis politiques en campagne électorale et regarde par la fenêtre pour vous.

La citation

«L’engagement de M. O’Toole (…), c’est exactement le retour à la position qu’avait changée M. Harper et ce ne sont pas les demandes des provinces.» ― Yves-François Blanchet, Face à face de TVA, 2 septembre 2021

Retour à la situation pré-Harper

M. Blanchet fait référence au «Transfert canadien en matière de santé», soit un montant d’argent que le fédéral donne aux provinces pour qu’elles puissent maintenir leurs systèmes de santé.

La valeur que devraient avoir ces transferts a plusieurs fois fait l’objet de débats.

En décembre 2011, le montant augmentait de 6 % par année. Le premier ministre conservateur Stephen Harper a alors annoncé qu’à partir de 2017, seulement 3 % d’augmentation seraient garantis par année, avec des ajouts possibles selon le produit intérieur brut.

Ce que la plateforme conservatrice de M. O’Toole propose, c’est de créer un «nouvel accord de santé avec les provinces et les territoires», où il garantirait un minimum de 6 % d’augmentation par année, possiblement plus. Cela reviendrait donc en effet à la situation qui existait avant que M. Harper ne change la donne. M. O’Toole estime que cette mesure fournirait un total 60 milliards $ de plus dans le système de santé canadien au cours des 10 prochaines années.

Ce que les provinces demandent

Le Conseil de la fédération, qui regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires, a réclamé durant la campagne que la part du fédéral dans le financement de la santé passe immédiatement de 22 % à 35 %, et que le taux de croissance soit minimalement de 5 %.

Bien que M. O’Toole promette des hausses annuelles plus élevées que ce que veulent les provinces, il n’a pas parlé d’une augmentation massive de la part du fédéral. C’est cette dernière partie que critique M. Blanchet.

Il faut mentionner que le premier ministre libéral Justin Trudeau a aussi évoqué une hausse des transferts, mais n’a pas donné de chiffre précis. Yves-François Blanchet et le chef néo-démocrate Jagmeet Singh ont tous deux accepté les revendications des provinces.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.