Promesses opposées sur les impôts au jour deux de la campagne électorale manitobaine

WINNIPEG — Les progressistes-conservateurs du Manitoba ont promis une réduction d’impôts mercredi pour la deuxième journée de la campagne électorale provinciale, tandis que les libéraux ont promis un milliard de dollars de nouvelles dépenses financées en partie par des augmentations d’impôts.

Un gouvernement conservateur réélu éliminerait la taxe sur le transfert de propriété pour les acheteurs d’une première maison, ce qui leur permettrait d’économiser environ 5700 $ pour une maison moyenne, a déclaré Rochelle Squires, une ministre candidate à sa réélection lors du scrutin du 3 octobre.

«Nous savons qu’il est devenu encore plus difficile pour les familles d’accéder à la propriété, si l’on considère le marché, la crise du coût du logement et toute une série d’autres facteurs», a soutenu Mme Squires.

La taxe est calculée en pourcentage de la valeur d’une propriété, avec un barème dégressif qui augmente en fonction de la valeur. La suppression de cette taxe pour les acheteurs d’une première maison coûterait au Trésor public 35 à 40 millions $ par an, selon Mme Squires.

Augmentations d’impôts chez les libéraux

Cette promesse est intervenue un jour après que la cheffe du Parti conservateur, Heather Stefanson, a promis de réduire de moitié la tranche d’imposition la plus basse de la province, progressivement, sur une période de quatre ans.

L’accessibilité financière est devenue un thème majeur de la campagne électorale. Les néo-démocrates ont promis de geler les tarifs hydroélectriques pendant un an et de suspendre temporairement la taxe sur les carburants de 14 cents par litre jusqu’à ce que l’inflation diminue.

Les libéraux, qui détiennent 3 des 57 sièges de la législature, ont adopté une approche différente mercredi. Ils ont publié leur programme complet, qui contient environ un milliard de dollars de nouvelles dépenses, financées en partie par des augmentations d’impôts sur certains propriétaires et revenus.

«Nous devons dépenser cet argent maintenant parce que notre système judiciaire et notre criminalité sont en désordre, de même que notre système de santé», a déclaré le chef des libéraux, Dougald Lamont.

Les promesses de M. Lamont comprennent un revenu minimum pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées, une prime de 5000 à 10 000 $ pour tous les travailleurs de la santé de première ligne et la couverture des services de santé mentale par l’assurance-maladie.

Un gouvernement libéral assurerait également un financement stable de l’éducation et créerait un fonds de 300 millions $ par an pour financer les initiatives de lutte contre le changement climatique, a déclaré M. Lamont.

Pour financer ce fonds, M. Lamont a indiqué qu’il supprimerait une partie des réductions d’impôts fonciers que le gouvernement accorde chaque année pour l’éducation. Le gouvernement conservateur a promis d’éliminer progressivement cette taxe sur une période de 10 ans et a commencé à envoyer des chèques pour des remboursements partiels.

Un gouvernement libéral ne maintiendrait les remboursements que pour les propriétés ayant les évaluations foncières les plus basses, soit environ 20% des propriétés, a dit M. Lamont, bien qu’il n’ait pas été en mesure de fournir une valeur limite précise.

M. Lamont a également déclaré qu’il augmenterait les recettes de l’impôt sur le revenu en réduisant le montant de cet impôt pour de nombreuses personnes, mais en augmentant l’impôt payé par les personnes gagnant plus de 120 000 $ par an.

Le plan libéral ne prévoit pas non plus le remboursement intégral du prix du carbone, mais l’utilisation d’une partie de l’argent récolté pour des projets d’énergie verte. Actuellement, le prix du carbone imposé par le gouvernement fédéral, qui augmente chaque année, hausse le coût de nombreuses sources d’énergie au Manitoba, et le gouvernement fédéral remet des chèques trimestriels en guise de remboursement.

Promesse en santé pour le NPD

Les néo-démocrates ont mis l’accent sur les soins de santé mercredi et ont promis d’ouvrir cinq nouvelles cliniques de quartier.

Le chef du NPD, Wab Kinew, a indiqué que ces cliniques spécialisées dans les maladies et les blessures mineures seraient dotées d’une équipe de médecins, d’infirmières et de technologues spécialisés dans les urgences et qu’elles offriraient des rendez-vous le jour même grâce à la prise de rendez-vous en ligne.

Le Manitoba connaît une pénurie de professionnels de la santé et tous les partis promettent d’en embaucher davantage. Le NPD offrirait également des incitatifs au personnel de santé pour qu’il ouvre les cliniques dans les quartiers où elles sont le plus nécessaires, a mentionné M. Kinew.