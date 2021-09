HALIFAX — Le Nouveau-Brunswick déplorait mercredi un 49e décès lié à la COVID-19 depuis le début de la pandémie: une personne de 80 ans de Fredericton.

Les autorités signalaient également 76 nouveaux cas, dont 76 % impliquent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées.

Le Nouveau-Brunswick comptait mercredi 557 cas actifs déclarés de COVID-19 et 26 hospitalisations, dont 15 aux soins intensifs.

Des cas positifs ont été confirmés dans des écoles et des garderies des régions de Fredericton, d’Edmundston et de Campbellton. Des équipes de gestion des éclosions ont été activées à 15 endroits dans la province, y compris dans de nombreux foyers de soins de longue durée et sur le territoire de la Première Nation de Tobique.

Environ 78,1 % des Néo-Brunswickois admissibles sont entièrement vaccinés et 86,8 % ont reçu au moins une dose.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait mercredi 23 nouveaux cas, mais surtout une propagation communautaire dans la péninsule de Baie Verte.

Les autorités précisent que plus de la moitié des cas actifs dans la province sont liés à cette éclosion à Baie Verte, le long de la côte nord-est de l’île de Terre-Neuve. Des restrictions sanitaires renforcées demeurent d’ailleurs en vigueur dans toute cette région.

La province comptait mercredi 77 infections actives signalées — le bilan le plus élevé depuis le début de juin. L’éclosion de Baie Verte a commencé dans un foyer de soins de longue durée. La médecin-hygiéniste en chef par intérim a déclaré mercredi que des discussions étaient en cours sur l’obligation de vaccination pour les travailleurs de la santé et des foyers de soins de longue durée.

La docteure Rosann Seviour a indiqué qu’avec plus de 79 % de la population admissible entièrement vaccinée, les bilans sont relativement bons mais doivent être encore meilleurs, compte tenu du variant Delta et de la quatrième vague qui a commencé à frapper ailleurs au pays.

Les conseils scolaires anglophones et francophones de la province ont annulé mercredi les examens pour tous les niveaux cette année. Le ministère de l’Éducation affirme que l’évaluation des élèves prendra ainsi en compte les impacts possibles de la pandémie sur les élèves – même si la province s’en est mieux tirée que les autres jusqu’ici.

La Nouvelle-Écosse signalait mercredi 19 nouveaux cas de COVID-19, dont 14 dans la région de Halifax. Deux cas étaient recensés dans chacune des zones nord et est, et un autre dans la zone ouest. La province comptait 127 cas actifs connus et 10 hospitalisations liées à la maladie.

Les autorités affirment qu’il reste des signes de propagation communautaire dans la région de Halifax parmi les gens de 20 à 40 ans qui ne sont pas vaccinés et qui participent à des activités sociales.

Selon les données provinciales, 79,7 % des Néo-Écossais ont reçu une dose de vaccin et 73,8 % sont pleinement vaccinés.