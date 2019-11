Protection des données personnelles: semaine d’activités à Montréal

MONTRÉAL — Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) présente jusqu’à vendredi prochain à Grande Bibliothèque de Montréal la première édition d’une semaine d’activités grand public servant à apprendre à mieux protéger les données personnelles sur Internet et à développer les compétences numériques de la population.

La programmation offre notamment des causeries, des conférences et des cliniques, depuis samedi dernier.

Par exemple, mercredi, le journaliste technologique Pascal Forget traitera d’astuces et de solutions pour rendre l’utilisation du téléphone cellulaire plus sécuritaire et éviter les fraudes.

Un analyste de l’Autorités des marchés financiers, Michel Gariépy, proposera quant à lui des réflexes à adopter afin d’éviter d’être victime d’une fraude de renseignements personnels en ligne et sur ses conséquences.

Vendredi, le consultant en communication numérique Bruno Guglielminetti s’attardera au phénomène des maisons connectées et dans un tel contexte, sur les moyens de mieux les sécuriser et de protéger les données personnelles.

Certaines des activités proposées lors de la semaine intitulée «Mêlez-vous de vos données!» affichent déjà complet.