Protection des droits des passagers aériens: Ottawa promet plus de mordant

OTTAWA — Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, promet d’imposer des amendes plus salées aux transporteurs aériens qui font subir des retards indus aux voyageurs et de simplifier le processus de plaintes avec des changements proposés à la charte de protection des droits des passagers.

Il a présenté lundi des modifications visant à donner plus de mordant au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Ces modifications feront en sorte que les compensations seront la règle «par défaut», selon le ministre.

«La pandémie a montré qu’il y avait des lacunes dans le régime», a dit M. Alghabra en ouverture de point de presse. Il a ajouté que la situation chaotique vue dans bien des aéroports l’été dernier et durant les dernières vacances des Fêtes a exposé clairement que des «échappatoires doivent être éliminées».

Les exemptions faisant en sorte qu’une compagnie aérienne n’a pas à verser d’indemnités aux voyageurs seront revues pour être «très limitées», a indiqué M. Alghabra. La nouvelle liste de ces exceptions n’a toutefois pas encore été élaborée et ne le sera qu’au terme de consultations.

Questionné à savoir quand les consommateurs canadiens pourront profiter du nouveau régime, le ministre a dit espérer que cela sera le cas d’ici la fin de l’année. Il a insisté sur le fait qu’une ébauche de la liste d’exemptions sera dévoilée «très bientôt», probablement «d’ici à l’été», et que la population pourra se prononcer.

Dans un premier temps, les changements proposés doivent d’abord être adoptés avec le projet de loi C-47 visant à implanter des mesures du budget 2022.

Présentement, le RPPA stipule notamment que les transporteurs aériens n’ont pas à verser d’argent si les retards sont dus à des raisons de sécurité.

Si des passagers veulent contester un refus de compensation, ils peuvent porter plainte à l’Office des transports du Canada (OTC), qui est toutefois aux prises avec d’importants arriérés.

À ce sujet, le ministre a fait savoir que les amendes maximales qu’une compagnie aérienne peut se voir imposer à la suite d’une plainte passeront de 25 000 $ à 250 000 $ avec les changements mis de l’avant.

Les modifications promises visent aussi à réduire le temps de traitement des plaintes à l’OTC. L’organisation n’aurait plus à résoudre ces dossiers par un processus d’arbitrage et pourrait, essentiellement, les gérer à l’interne.

La grève des 155 000 membres du principal syndicat de fonctionnaires fédéraux, l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), pourrait avoir une incidence sur la capacité d’Ottawa à s’attaquer à l’arriéré, a reconnu M. Alghabra.

«J’espère que les négociateurs vont pouvoir résoudre cela aussi rapidement que possible parce que (…) plus la grève durera longtemps, plus il y aura un impact longtemps», a-t-il dit.

À l’heure actuelle, l’OTC devrait traiter les plaintes en 120 jours et Ottawa veut abaisser cette norme à 90 jours. Or, sur son site web, l’organisation signale que l’examen d’un dossier peur durer plus de 18 mois en raison d’un volume élevé de requêtes.