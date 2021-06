Protection des saumons: Ottawa précise comment seront dépensés les 647,1 millions

OTTAWA — Les dépenses fédérales record pour tenter de sauver la population de saumon du Pacifique marquent le début d’un nouveau chapitre qui donnera à l’espèce une chance de survie, a déclaré la ministre des Pêches, Bernadette Jordan.

Bernadette Jordan et le ministre de l’Environnement Jonathan Wilkinson ont décrit les principes qui guideront la façon dont les 647,1 millions de dollars annoncés dans le dernier budget seront dépensés au cours des cinq prochaines années.

La population de saumon du Pacifique diminue considérablement en raison d’une combinaison de pressions liées au climat, à l’habitat et à la pêche, a déclaré le gouvernement dans un communiqué de presse.

« Une génération de Canadiens a vu les populations de saumon décliner, certains jusqu’à 90 % au cours de leur vie », a déclaré Bernadette Jordan lors d’une téléconférence mardi.

«Il n’y a pas de solution miracle et pas de solution unique pour sauver cette espèce. Cela nécessitera de la patience et beaucoup de travail.»

Le saumon ne peut pas être protégé où et quand cela est le plus pratique, l’espèce doit être une priorité claire dans toute la région pour les années à venir, a-t-elle ajouté.

La stratégie concernant le saumon du Pacifique couvre quatre domaines clés : la conservation et l’intendance, la mise en valeur de la production d’écloserie, la transformation des pêches, ainsi que la gestion intégrée et la collaboration.

Le gouvernement a déclaré que de nouvelles politiques et programmes dans chaque domaine seront mis en œuvre en collaboration avec un large éventail de partenaires autochtones, de pêcheurs, de pêcheurs récréatifs.

Dans le cadre de l’initiative, le gouvernement fédéral versera 100 millions de dollars supplémentaires au programme actuel de 143 millions de dollars du Fonds de restauration et d’innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique.

De nombreux saumons sauvages du Pacifique sont sur le point de disparaître et une action audacieuse et ambitieuse est maintenant nécessaire pour inverser la tendance et leur donner une chance de survie, a déclaré Bernadette Jordan.

Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il intégrerait également davantage les données sur le saumon, les écosystèmes et le climat afin de recenser les facteurs de survie des saumons et d’évaluer leur vulnérabilité face au changement climatique et au réchauffement des eaux.

Faire face au déclin de la population, il sera nécessaire de faire preuve de flexibilité en raison du cycle de reproduction complexe et long du saumon du Pacifique, qui s’étend sur quatre à cinq ans en moyenne, a mentionné la ministre Jordan.

La consultation avec les groupes autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les pêcheurs, les universitaires, les environnementalistes et d’autres commencera au cours des prochaines semaines.

La Watershed Watch Salmon Society, une organisation dédiée à la protection du saumon sauvage du Pacifique, a décrit le déclin des populations de saumons au cours des 40 dernières années comme une « catastrophe environnementale à évolution lente ».

Dans un rapport sur les retours préliminaires des saumons pour l’année 2020, le conseiller en pêche de la société, Greg Taylor, a écrit que le saumon rouge du Fraser avait connu son pire retour de l’histoire.

Il y a huit ans, plus de deux millions de poissons sont revenus, mais moins de 300 000 en 2020, a-t-il déclaré.

Alors que l’important éboulement rocheux près de Big Bar dans le fleuve Fraser a été un facteur contributif, les retours ont également été «brutalement faibles» dans les affluents du Fraser qui n’ont pas été touchés par l’éboulement a-t-il déclaré.

L’année 2020 a vu des baisses spectaculaires et généralisées de la migration du saumon qui, selon lui, pourraient accélérer davantage le déclin global.

Les perspectives 2021 du Département des pêches publiées fin décembre prévoyaient de faibles rendements similaires à 2020.

Le directeur exécutif de Watershed Watch, Aaron Hill, a déclaré qu’il avait une réaction mitigée au programme de financement fédéral.

«Dans l’ensemble, c’est une étape positive», a-t-il indiqué dans une interview.

Cependant, Aaron Hill a précisé qu’il avait encore de sérieuses inquiétudes quant à la manière dont le soutien indispensable sera déployé et si l’argent sera utilisé de manière stratégique pour résoudre les problèmes les plus complexes.

Il y a «quelques douzaines» de remontées de saumons du Pacifique qui nécessitent des plans d’action spécifiques et immédiats, a-t-il déclaré, mais rien n’a été annoncé dans le plan.

Aaron Hill a déclaré qu’il était cependant heureux d’entendre la ministre Jordan dire que les écloseries, qui sont des lieux de reproduction, seraient gérées dans une optique de conservation.