Protection du dossier de crédit: TransUnion ouverte à la gratuité

QUÉBEC — Une des grandes agences de crédit est prête à rendre gratuits les services de protection ou d’interdiction d’accès au dossier de crédit des consommateurs, même si le ministre des Finances, Éric Girard, semble réticent.

En commission parlementaire, TransUnion a fait savoir mardi qu’elle allait se conformer à la loi si elle impose la gratuité pour ces services.

Plusieurs voix ont plaidé pour la gratuité mardi, à l’étude du projet de loi 53, qui vise à encadrer les agences de crédit à la suite du scandale du vol de données au Mouvement Desjardins.

Actuellement, le projet de loi prévoit que des «frais raisonnables» pourront être facturés par les agences de crédit pour protéger le dossier de crédit.

Autant le Parti libéral (PLQ), que le Parti québécois (PQ), l’Office de protection du consommateur (OPC) et Option consommateur ont réclamé la gratuité, mais le ministre a émis des doutes sur la qualité d’un éventuel service gratuit.

«Si la législation nous dit que c’est gratuit, de toute évidence, il faudra que ce soit gratuit, a dit la vice-présidente de TransUnion, Chantal Banfield, dans son témoignage en commission parlementaire. Si les coûts sont plus élevés, le prix de nos services sera plus élevé pour nos clients (les institutions bancaires entre autres) et de même, les frais qui seront facturés aux consommateurs par nos clients.»

Elle venait ainsi conforter l’opinion émise par M. Girard: les institutions financières qui font appel aux agences refileront la facture au consommateur au bout du compte. Si le service est gratuit, sa qualité sera moindre, a-t-il aussi soulevé.

«Demander à des entreprises privées de donner un bon service gratuitement, je n’ai pas vu ça souvent, a-t-il dit, lui qui est issu du monde bancaire. (…) Avec cette proposition (de gratuité), est-ce qu’on ne s’en va pas vers: le client paie, mais il ne le saura pas?»

En conférence de presse avant la commission parlementaire, le député péquiste Martin Ouellet a réclamé que le consommateur ne soit pas facturé quand il veut imposer un verrou à son dossier de crédit, c’est-à-dire pour interdire l’accès à ce dossier.

«Ce n’est pas vrai que pour protéger son crédit, pour éviter de se faire pirater, les Québécois devront payer: il y a suffisamment d’argent dans le système pour assurer leur viabilité financière, (les agences de crédit) existent depuis des dizaines d’années.»

La présidente de l’OPC, Marie-Claude Champoux, a affirmé que le consommateur ne devrait pas avoir à payer pour se prévaloir de ses droits. En outre, des frais qui sont jugés raisonnables par un consommateur peuvent l’être moins pour un autre qui est défavorisé, selon elle.