Protestation: «tous dans le même convoi» face à la COVID-19, dit Duclos

Alors que des manifestants roulent vers Ottawa pour s’opposer à la vaccination obligatoire des camionneurs qui traversent la frontière, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a appelé à s’unir contre la COVID-19 plutôt que contre les vaccins.

«Nous sommes tous dans le même convoi pour sortir de cette pandémie et la meilleure route pour s’en sortir est celle de la vaccination. Nous comprenons qu’il y a beaucoup de frustration par rapport à la pandémie, mais la seule façon de s’en sortir, c’est de se faire vacciner», a-t-il martelé en conférence de presse, vendredi.

Le ministre Duclos était accompagné de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et de l’administrateur en chef adjoint, le Dr Howard Njoo, pour faire le point sur la pandémie au pays.

«La menace ce n’est pas la vaccination. La menace c’est la COVID-19. (…) Nous sommes dans un convoi pour sortir le plus rapidement possible de la COVID-19. Et c’est quand on est en uni dans ce convoi par la vaccination qu’on peut y arriver le plus rapidement et le plus efficacement possible», a soutenu M. Duclos, invitant les manifestants à la bienveillance et au respect.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.