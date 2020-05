Proulx promet un guide pour les restaurateurs vendredi… puis se ravise

QUÉBEC — Les restaurateurs sont toujours dans le noir, même après deux commissions parlementaires qui ont largement traité de leurs difficultés vendredi.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a promis d’envoyer dans la journée un guide de relance aux restaurateurs, qui sont parmi les plus touchés par la crise de la COVID-19.

«On vient de m’informer qu’aujourd’hui, on va leur faire parvenir ce guide-là (…) pour un retour aux activités dans la restauration», a-t-elle annoncé.

Mais elle s’est vite ravisée en commission virtuelle vendredi, précisant vers la fin des échanges que finalement, le guide n’était pas prêt et qu’il ne serait pas immédiatement envoyé.

Elle a semé la confusion, même au sein de son propre personnel, lorsqu’elle a déclaré: «C’est un comité qui va présenter un guide aujourd’hui, petite précision, donc c’est le comité restauration.»

Son attachée de presse, Sandra O’Connor, a dû préciser que le guide en question était un guide de mesures sanitaires pour le secteur de la restauration et qu’il était actuellement en préparation à la CNESST.

La ministre Proulx a poursuivi en disant que l’objectif était d’aider les entrepreneurs à se préparer pour la réouverture par exemple des salles à dîner, lorsque celle-ci sera permise.

Elle a ajouté qu’un comité interministériel, composé des ministres de l’Agriculture, de l’Économie, du Travail et des Finances, se penchait actuellement sur des scénarios de relance. Elle n’a pas avancé de dates.

Contrairement à plusieurs autres secteurs économiques qui ont eu soit des signaux pour se préparer, soit des plans de déconfinement même amorcés, les restaurateurs sont toujours en attente. Ils réclament au moins un calendrier pour être prêts à rouvrir à l’arrivée de la belle saison.

Le député libéral Frantz Benjamin a souligné en commission que plus de 50 % des emplois de l’industrie touristique se trouvent dans le secteur de la restauration.

Plus de 1000 restaurants fermeront, prédit Fitzgibbon

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a affirmé lors d’une deuxième commission que bon an mal an, environ 1000 restaurants ferment. «Ça va probablement être plus que ça» cette année, a-t-il lâché.

Il a admis que pour certaines entreprises de l’industrie touristique, les prêts d’urgence ne seront pas suffisants.

M. Fitzgibbon a dit travailler sur un programme pour les restaurateurs qui sera modulé selon l’efficience des opérations. «C’est sûr qu’il va falloir faire quelque chose, mais il faut aussi faire attention», a-t-il dit.

«On n’ira pas donner 10 000 $ à chacun des restaurants de Montréal ou du Québec, ça n’aurait pas de bon sens. (…) Il faut que les gens fassent leur part aussi. (…) On ne veut pas être propriétaire de 22 000 restaurants.»

Les campings attendent aussi

Caroline Proulx insiste pour dire qu’il y aura une saison touristique au Québec cet été. Vendredi, elle s’est montrée étonnée d’apprendre que certains craignent que la saison de camping soit fichue.

«La saison du camping n’est pas à l’eau», s’est-elle exclamée.

La ministre a informé les députés que le guide sanitaire élaboré par Camping Québec a été approuvé par les autorités de santé publique et que le gouvernement attendait leur feu vert pour autoriser la reprise des activités.

«Les gens sont un peu impatients, et c’est normal.»

Les terrains de camping sont fermés, comme les sites de camping et les chalets de la SÉPAQ, même si le gouvernement a annoncé mercredi la réouverture des parcs de la SÉPAQ à compter du 20 mai.

Comment faire en sorte que les Québécois n’aillent pas dépenser leurs dollars touristiques en Ontario, qui rouvre ses campings dès samedi? a demandé la députée Émilise Lessard-Therrien, de Québec solidaire.

«Il y a interdiction de traverser entre le Québec et l’Ontario en date d’aujourd’hui, a répondu la ministre. Il est interdit d’avoir des déplacements interrégionaux au Québec», a-t-elle ajouté.

«Je peux vous confirmer chez moi que depuis la levée des points de contrôle en Abitibi-Témiscamingue, la circulation est permise maintenant du côté de l’Ontario», a clarifié la députée solidaire.