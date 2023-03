Le budget du Québec indépendant est retardé en raison … du fédéral

SHERBROOKE, Qc — Reporté plusieurs fois, le nouveau budget de l’an 1 d’un Québec indépendant promis par le Parti québécois (PQ) sera finalement déposé en juin.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon impute le retard … au gouvernement fédéral, notamment à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et à l’inflation.

Au début du congrès de son parti samedi matin dans un hôtel de Sherbrooke, il a pris l’engagement de déposer en juin le portrait des finances publiques d’un Québec souverain, qui est déjà raillé par le gouvernement caquiste.

L’exercice a pris du retard en raison des mises à jour nécessaires des finances publiques à Ottawa.

Le PQ a «réalisé l’ampleur du déséquilibre temporaire généré par la PCU et l’inflation sur la projection des finances publiques», a justifié le chef péquiste en conférence de presse.

Il a refusé toutefois de dire le nom des économistes qui travaillent sur le document. Le chef péquiste a fait savoir qu’il préférait demander aux personnes en question avant de divulguer leur nom.

Le budget de l’an 1 est un exercice qui a été fait à quelques reprises dans l’histoire du PQ pour définir le cadre financier d’un éventuel Québec souverain.

Ironiquement, François Legault, du temps où il était député péquiste, avait lui-même proposé un budget de l’an 1, en mai 2005.

Le premier ministre se plaît désormais à rappeler qu’à l’époque, le Québec obtenait 4 milliards $ par an en péréquation du fédéral, par rapport aux 13 milliards $ versés aujourd’hui et dont il serait plus difficile de se priver aujourd’hui en cas d’accession à l’indépendance.

Le chef a fait son entrée au congrès sous les applaudissements, avec la chanson «Toujours vivant» de Gerry Boulet, qui pourrait rappeler ainsi que le PQ a survécu aux dernières années de disette et de déclin, même s’il s’en est tiré avec seulement trois députés au scrutin d’octobre 2022 — pire score de son histoire —, soit sept élus de moins qu’en 2018.