Psychiatre Mailloux: levée de limitation proposée par le Conseil de discipline

MONTRÉAL — Le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec recommande le maintien de la limitation permanente d’exercice de la psychiatrie qui a été imposée au docteur Pierre Mailloux pour les enfants âgés de 12 ans et moins, mais recommande qu’une telle limitation soit levée pour les adolescents âgés de 13 ans et plus.

Les trois membres du Conseil ont entendu en mars dernier le psychiatre Mailloux dont la requête visait la levée de la limitation d’exercice à l’égard des adolescents. Cette requête a été contestée par le docteur Steven Lapointe, syndic du Collège des médecins.

Le psychiatre avait écopé de limitations il y a plus de dix ans en raison de prescriptions de médicaments à de jeunes patients qui avaient été jugées inappropriées. Il a invoqué en mars dernier quelques arguments pour soutenir sa requête.

Il doit maintenant obtenir l’approbation du conseil d’administration du Collège des médecins pour retrouver son droit de pratique auprès des jeunes âgés de 13 à 17 ans.

En parallèle à ses activités médicales, Pierre Mailloux anime avec Josey Arsenault une émission à la station radiophonique FM 93, à Québec.