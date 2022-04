Publisac sur demande à Mirabel: TC Transcontinental portera la décision en appel

MONTRÉAL — TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) portera en appel la décision de la Cour supérieure du Québec, rendue mercredi, rejetant sa requête en nullité du règlement sur la distribution d’imprimés publicitaires de la Ville de Mirabel, dans les Laurentides.

Cette municipalité de la couronne nord de Montréal a opté, en octobre 2019, pour un système d’adhésion pour recevoir le Publisac à sa porte.

TC Transcontinental allègue que l’option d’adhésion mènerait à la fin de la distribution du Publisac à Mirabel alors que cela «génère des milliers d’emplois directs et indirects».

«Nous sommes déçus de la décision de la Cour, et nous allons la contester en appel», a déclaré Patrick Brayley, vice-président principal, Distribution, TC Transcontinental dans un communiqué mercredi soir.

«Au moment où la population doit faire face à la hausse des prix sans précédent, la pertinence sociale et économique du Publisac est plus grande que jamais. En effet, le Publisac, en plus de donner accès à des rabais aux consommateurs, permet la distribution des journaux locaux à un coût avantageux et répond au besoin des commerçants», a-t-il souligné.

De l’avis de TC Transcontinental, il serait plus simple et efficace pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir le Publisac d’en faire la demande, ce que 200 000 foyers québécois ont déjà fait.

L’appel survient un peu plus d’une semaine après que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré que la plus grande ville de la province adoptera également un système d’adhésion à compter de mai 2023 et que les sacs ne seront plus en plastique.

Selon la mairesse Plante, environ 800 000 circulaires et autres annonces non sollicitées se retrouvent dans la métropole chaque semaine, ce qui représente plus de 41 millions de circulaires par année qui se retrouvent dans les dépôts de recyclage et les sites d’enfouissement. Montréal vise à devenir zéro déchet d’ici 2030.

TC Transcontinental est le plus important imprimeur au Canada.

La société compte environ 8000 employés, dont la majorité au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine.