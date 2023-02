QS rejette à son tour la candidature d’Amira Elghawaby

Québec solidaire (QS) désavoue la nouvelle conseillère spéciale dans la lutte à l’islamophobie, Amira Elghawaby.

Tous les partis à l’Assemblée nationale rejetaient sa nomination, sauf QS, qui s’est rallié mardi.

Le parti de gauche souhaitait d’abord rencontrer la militante avant de se prononcer sur son aptitude à occuper ce poste, après ses propos controversés sur les Québécois.

Cependant, QS a fait savoir mardi matin que Mme Elghawaby, après plusieurs échanges, a refusé de rencontrer les représentants du parti avant son entrée en fonction le 20 février.

«Honnêtement, on ne comprend pas pourquoi cette rencontre n’a pas été possible», a commenté le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Le caucus de QS s’est ensuite réuni et a tranché de façon unanime. Selon le parti, le dialogue n’est pas possible avec Mme Elghawaby et elle n’est pas la bonne personne pour occuper ce poste.

«La stratégie de Justin Trudeau a été un échec», estime le chef parlementaire.

QS déposera par ailleurs une motion à l’Assemblée nationale mardi après-midi pour demander un plan de lutte à l’islamophobie au Québec.

Rappelons que la nomination effectuée par Justin Trudeau a provoqué une tempête au Québec en raison des déclarations péjoratives de Mme Elghawaby visant les Québécois au cours de sa carrière.

La semaine dernière, elle a tenu à présenter des excuses, mais autant la Coalition avenir Québec (CAQ), que le Parti libéral (PLQ) et le Parti québécois (PQ) ont jugé que c’était insuffisant.

De son côté, le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, avait affirmé la semaine dernière que les excuses étaient un pas dans la bonne direction et qu’il misait sur le dialogue.

«On ne peut dialoguer seul», a conclu M. Nadeau-Dubois.