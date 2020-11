Quarantaine de 14 jours pour tous ceux qui entrent au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick demande à tous ceux qui entrent dans la province de s’isoler pendant 14 jours.

Le gouvernement a également mis en place des mesures accrues dans la région de Fredericton, notamment des bulles comptant un seul ménage, ainsi que des déplacements limités à l’intérieur et à l’extérieur de cette région.

Ces nouvelles mesures ont été annoncées alors que la province signalait jeudi 12 nouveaux cas de COVID-19, dont trois dans cette région de Fredericton.

On compte maintenant 105 cas actifs au Nouveau-Brunswick, pour un bilan total de 465 cas confirmés depuis le début de la pandémie en mars.

Nouvelle-Écosse

En Nouvelle-Écosse, on signalait jeudi 14 nouveaux cas, la majorité dans le centre de la province. On compte maintenant 114 cas actifs dans la province, et les autorités sanitaires ont effectué 2253 tests de dépistage mercredi.

Le médecin hygiéniste en chef, le docteur Robert Strang, a déclaré que la province avait constaté une augmentation des tests asymptomatiques parmi le personnel et les clients d’un bar de Halifax, lors de cliniques mobiles de dépistage rapide.

Terre-Neuve-et-Labrador

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait jeudi trois nouveaux cas de COVID-19, dont celui d’une fille de moins de 19 ans. Cette infection est liée à une éclosion croissante dans l’ouest de l’île.

Les deux autres cas sont liés aux voyages: une personne arrivée d’Afrique de l’Est et l’autre de la Nouvelle-Écosse avant la fermeture de la «bulle atlantique», plus tôt cette semaine.

Terre-Neuve-et-Labrador compte désormais 28 cas actifs, pour un bilan de 327 cas confirmés depuis le début de la pandémie.