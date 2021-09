Quatre autres «anges gardiens de Snowden» sont arrivés à Montréal

MONTRÉAL — Des membres d’une famille qui avait accueilli chez eux à Hong Kong le lanceur d’alerte Edward Snowden en 2013 ont atterri au Canada et ils ont hâte de commencer une «vie extraordinairement normale» à Montréal, a déclaré un groupe de défense des réfugiés.

Marc-André Séguin, de l’organisme «For the Refugees», a déclaré mercredi que Supun Thilina Kellapatha, Nadeeka Dilrukshi Nonis et leurs deux enfants, Sethumdi et Dinath, s’installent maintenant dans leur nouvel appartement à Montréal, après leur arrivée mardi soir de Toronto.

Me Séguin a déclaré que la famille était épuisée et toujours en décalage horaire, mais ravie d’avoir obtenu l’asile au Canada.

«Après des années et des années d’attente, voir enfin la lumière au bout du tunnel, de pouvoir enfin espérer une vie meilleure, en sécurité, et de voir leurs enfants apatrides reconnus par un État a été un moment formidable pour eux», a déclaré Me Séguin en entrevue.

L’arrivée de la famille au Canada est l’aboutissement d’une longue saga qui remonte à 2013. Les membres arrivés mardi font partie des sept «anges gardiens» qui avaient offert asile à Edward Snowden lorsqu’il s’est enfui à Hong Kong après avoir divulgué des documents secrets de l’Agence de sécurité nationale des États-Unis. Ces documents de la NSA ont révélé au monde entier l’étendue des opérations massives de surveillance du gouvernement américain.

Me Séguin a déclaré que ces «anges gardiens» étaient tous à Hong Kong des demandeurs d’asile du Sri Lanka et des Philippines. Alors que leur implication était à l’origine restée discrète, l’avocat a déclaré que le film de 2016 «Snowden», réalisé par Oliver Stone, leur avait apporté de la notoriété et rendu presque impossible le processus officiel de demande du statut de réfugié à Hong Kong — ce qui est déjà extrêmement difficile dans cette région administrative.

L’organisme «For the Refugees» a finalement choisi le Québec comme destination, a déclaré Me Séguin, parce qu’il s’agit d’un endroit sûr et parce qu’il existe un programme de parrainage privé de réfugiés sans exiger qu’ils obtiennent une désignation officielle du Haut-Commissariat des Nations unies (HCR).

Deux autres déjà arrivées

Deux des autres «réfugiés de Snowden» – Vanessa Rodel et sa fille Keana – avaient atterri à Montréal en 2019; le dernier membre restant du groupe reste à Hong Kong en attendant son approbation de venir au Canada.

Edward Snowden a déclaré mardi sur Twitter que l’arrivée des membres de la famille était «la meilleure nouvelle que j’ai entendue depuis très, très longtemps», et il a remercié ceux qui les avaient aidés.

«Nous devons en ramener un de plus à la maison avant de pouvoir dire que nous avons terminé, mais je ne pourrai jamais assez vous remercier de nous avoir amenés jusqu’ici», a-t-il écrit. e. Séguin n’a pas voulu confirmer si M. Snowden a des contacts directs avec l’une des familles.

Me Séguin a déclaré que les nouveaux arrivants attendent avec impatience une «vie extraordinairement normale», qui comprend la possibilité de travailler et d’aller à l’école, et que les enfants, âgés de cinq et presque 10 ans, obtiennent leur première pièce d’identité avec photo.

«Ils pourront ouvrir un compte de banque, travailler. Les enfants seront reconnus par un État pour la première fois de leur vie. Ils auront leurs premières pièces d’identité avec photo. Toutes ces choses banales du quotidien que nous tenons tous pour acquises.»

L’avocat a déclaré que la bonne nouvelle de l’arrivée de la famille est éclipsée par le fait que le dernier membre du groupe, Ajith Pushpakumara, reste à Hong Kong dans une situation qu’il a qualifiée de précaire. Me Séguin a déclaré que son organisme ne comprend pas pourquoi le gouvernement canadien a mis autant de temps à approuver les demandes, déposées au début de 2017, ni pourquoi certains membres du groupe ont été acceptés plus rapidement que d’autres.

«Le Canada a fait une chose extraordinaire en admettant six des sept réfugiés Snowden», a-t-il admis. «Il est temps maintenant d’en faire un peu plus et de faire venir la septième personne dès que possible.»