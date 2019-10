Quatre candidats verts auraient fait des commentaires islamophobes

OTTAWA — Quatre candidats québécois du Parti vert ont tenu des propos «islamophobes» sur leurs médias sociaux. C’est le parti lui-même qui en a fait l’annonce dans un communiqué publié mardi après-midi.

Le parti ne les nomme pas. Mais selon Daniel Green, leader adjoint des verts, Greg De Luca, candidat dans Brossard-Saint-Lambert, et Katherine Turgeon, candidate dans Shefford, seraient deux des quatre.

Le premier aurait partagé le message dénoncé en septembre 2015, la seconde aurait posé pareil geste en 2013, selon M. Green.

Le parti a fait savoir que les messages ont été supprimés et que les candidats se sont excusés.

Les verts s’engagent de plus à obtenir des excuses publiques des quatre candidats ainsi qu’un engagement de leur part à lutter contre le racisme sous toutes ses formes. Les candidats fautifs devront également travailler avec le Conseil national des musulmans canadiens.

Cela suffit à M. Green qui ne voit pas la nécessité de leur montrer la porte.

«Non, parce que c’est une question d’intensité», a-t-il justifié.

«Ces quatre candidats-là, on a regardé leurs commentaires. Et en travaillant avec le Conseil national des musulmans canadiens, on a convenu qu’une excuse et aussi un effort pour mieux comprendre la communauté musulmane canadienne est de mise pour ces candidats-là», a ajouté M. Green.

Mais ça ne suffit pas du tout au candidat vert dans Laurier-Sainte-Marie, Jamil Azzaoui.

«Je ne suis pas au courant du tout. lls ont bien fait de ne pas m’en parler parce que je suis en furie», a confié M. Azzaoui, joint au téléphone.

«Je n’ai aucun problème à demander à mon parti de faire démissionner ces candidats-là. C’est la moindre des choses. Il faut être conséquent», a réclamé M. Azzaoui.

C’est qu’il venait justement de publier, mardi, un communiqué réclamant que les candidats bloquistes dénoncés la semaine dernière pour leurs commentaires contre les musulmans soient expulsés de leur parti.

«En raison du mandat social que ces candidats sollicitent, les excuses ne peuvent en aucun cas effacer leurs gestes. On parle ici de quatre citoyens canadiens qui pourraient être amenés à voter nos lois… Il faut les disqualifier», a fait valoir M. Azzaoui dans ce communiqué.