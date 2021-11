Quatre décennies de déchets ramassés après des inondations en Allemagne

BERLIN — Des centaines de milliers de tonnes de déchets ont été retirées d’une vallée de l’ouest de l’Allemagne depuis qu’elle a été dévastée par des inondations à la mi-juillet, ce qui équivaut à quatre décennies de déchets, ont annoncé vendredi les autorités.

Plus de 180 personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées en Allemagne lors des inondations des 14 et 15 juillet, qui ont également fait des victimes dans la Belgique voisine. De fortes pluies ont transformé les petits ruisseaux en torrents déchaînés, emportant maisons, ponts et voitures. L’étroite vallée de l’Ahr est le lieu qui a subi le plus de destruction.

L’administration locale d’Ahrweiler, près de Bonn, a déclaré que plus de 300 000 tonnes métriques de déchets encombrants ont été récupérées dans la région depuis les inondations. Elle a précisé que cela équivalait à 40 ans de déchets dans des circonstances normales.

«La véritable ampleur de la tragédie ne devient claire que lorsque vous pensez que les nombreuses personnes qui ont été touchées ont été obligées de jeter non pas des ordures, mais l’ensemble de leurs biens», a déclaré le conseiller local Horst Gies dans un communiqué. Des objets comme des albums photo ou des peintures d’enfants ne peuvent pas être remplacés, a-t-il ajouté.

Le gouvernement allemand a rapidement mis en place un programme d’aide immédiate d’environ 400 millions d’euros (plus de 575 millions $ CAN) pour les victimes des inondations. En août, il a accepté de fournir 30 milliards d’euros (plus de 43 milliards $ CAN) d’aide à plus long terme pour aider à reconstruire les régions touchées.