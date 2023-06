Quatre enfants retrouvés vivants dans la jungle après un accident d’avion en Colombie

BOGOTA — Quatre enfants ayant survécu à l’écrasement d’un petit avion il y a 40 jours en Colombie ont été retrouvés vivants, après des recherches intensives dans la jungle amazonienne qui ont tenu le pays en haleine.

Le président colombien Gustavo Petro a confirmé vendredi la nouvelle et a précisé que les enfants étaient seuls lorsque les chercheurs les ont retrouvés.

Ils reçoivent maintenant des soins médicaux, a indiqué le président Petro qui était de retour de Cuba, où il a signé un accord de cessez-le-feu avec des représentants du groupe rebelle de l’Armée de libération nationale.

Selon lui, les jeunes sont un «exemple de survie» et leur aventure «restera dans l’histoire».

L’accident s’est produit tôt le matin du 1er mai, lorsque l’avion monomoteur à hélice Cessna avec six passagers et un pilote a déclaré une urgence en raison d’une panne de moteur.

Le petit avion est disparu du radar peu de temps après. Une recherche effrénée de survivants s’est alors enclenchée. Les trois adultes sont morts et leurs corps ont été retrouvés dans la région.

Deux semaines après l’écrasement, le 16 mai, une équipe de recherche a retrouvé l’avion dans une épaisse zone de forêt tropicale et a récupéré les corps des adultes, mais les jeunes enfants étaient introuvables.

Pressentant que les enfants pourraient être en vie, l’armée colombienne a intensifié ses recherches. Elle a mobilisé 150 soldats accompagnés de chiens dans la région pour retrouver le groupe de quatre frères et sœurs âgés de 13, 9 et 4 ans et ainsi que de 11 mois.

Des dizaines de volontaires issus de tribus indigènes ont également participé aux recherches.

Vendredi, l’armée a publié sur Twitter des photos montrant un groupe de soldats et de volontaires posant avec les enfants, qui étaient enveloppés dans des couvertures thermiques. L’un des soldats tenait un biberon sur les lèvres du plus petit.

«L’union de nos efforts a rendu cela possible», a écrit le commandement militaire colombien sur son compte Twitter.